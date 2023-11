Diretta Allegri, la conferenza tra il suo futuro e il Monza: le sue parole

Alla vigilia del match tra Juventus e Monza , in programma domani alle 20:45, Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa per presentare la sfida contro la squadra di Palladino.

"Galliani non ha sbagliato l'allenatore, quindi direi che Palladino sta facendo molto bene. Sono certo che possa soltanto crescere e non parlo solo di campo. Potrà fare un'ottima carriera. Ci sono allenatori giovani che stanno facendo bene, questo è importante. Avere la fortuna di avere un dirigente di grande esperienza come Galliani è sicuramente un vantaggio"

"Chiudere il 2023 al secondo posto? Parlare di ciò che succederà tra un mese non ha senso. Pensiamo al Monza che ha un dirigente di altissimo valore come Galliani: sono stato fortunato a lavorare con lui, siamo legati a livello affettivo"

"Hanno segnato 5 gol Vlahovic e 4 Chiesa. L'importante è vincere le partite a prescindere da chi fa gol. È normale che le punte hanno maggiori possibilità, cerchiamo di lavorare e di migliorare"

"Non guardiamo l'Inter, ma la quinta. Il campionato non è una gara di velocità, quindi bisogna avere costanza. Nel calcio le cose cambiano velocemente, quindi ci guardiamo anche dietro. Il migliorare è una cosa importante e va fatta tutti i giorni"

"In questo periodo si parla spesso del mio futuro. Ho un contratto fino al 2025, stiamo lavorando bene per il futuro del club. Ho parlato con i nuovi dirigenti, con loro vado molto d'accordo. C'è una buona armonia per far sì che la Juventus abbia un futuro importante. Una cosa che ho imparato quando sono arrivato nel 2014 è che resta il Dna della Juventus, a prescindere dagli uomini. Qui bisogna stare zitti e lavorare. Stiamo andando d'accordo per cercare che alla Juventus ci sia un futuro non solo immediato, ma anche nei prossimi anni".

"Chiesa e Vlahovic hanno fatto bene con l'Inter, ma gli altri stanno bene. Ci sono dei momenti in cui giocava Kean con Milik. Quest'anno abbiamo l'obiettivo della Champions, quindi ci saranno dei momenti in cui qualcuno giocherà meno. È giusto essere arrabbiati, ma tornare in questa competizione è molto importante. Mi viene in mente Perin che sta giocando meno, ha raggiunto un livello molto alto ma nello spogliatoio è fondamentale. L'obiettivo di tutti è che si torni a giocare il mercoledì o martredì".

"Col Monza dovrà essere la Juventus che si è vista nelle prime tredici giornate. Non possiamo permetterci di sottovalutare nessuna squadra. Bisogna avere rispetto e fare delle prestazioni importanti, a prescindere da come è andata la partita con l'Inter"

"Scudetto? Dobbiamo avere l'ambizione di fare qualcosa di importante, ma ciò che è importante adesso è la partita di domani. Non dimentichiamo che stare fuori dalla Champions, non per demeriti sportivi, è stato un danno tecnico ed economico per la società. Questo è il nostro obiettivo minimo"

"Sappiamo quali sono i nostri limiti, il gruppo è coeso. La classifica è buona, ma non abbiamo fatto nulla perché le insidie sono dietro l'angolo. Abbiamo 6 partite che ci portano alla fine del girone d'andata, tra cui 4 trasferte e due scontri diretti in casa. Dobbiamo fare un passo alla volta. Domani affrontiamo una squadra buona e ben guidata, con dei buoni calciatori. Il Monza ha messo in difficoltà tante squadre. Anche loro sono molto bravi nella fase difensiva. Sarà difficile"

"Devo fare le valutazioni su Locatelli e anche su Nicolussi, ha fatto una buona partita ma era da tempo che non giocava. Troveremo una soluzione"

"Danilo e Alex Sandro saranno a disposizione. Locatelli lo valuteremo quest'oggi, è un problema di dolore. Vediamo".

"Il Monza è l'unica squadra che l'anno scorso ci ha portati via 6 punti. Sarà una partita difficile, soprattutto domani per dare seguito al pareggio con l'Inter"

Il Monza ha vinto entrambe le partite di Serie A disputate contro la Juventus e potrebbe diventare la prima formazione a ottenere tre successi in tutte le prime tre sfide contro i bianconeri nella competizione

