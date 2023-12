Allegri, la conferenza prima di Genoa-Juve: rivivi la diretta

La Juventus è reduce dall'importante vittoria contro il Napoli che ha fruttato il decimo risultato utile consecutivo . La squadra di Allegri è al momento l'unica che contende il primato all'Inter, con l'ambizione di tentare il nuovo sorpasso domani sera , quando affronterà il Genoa al Ferraris , in attesa della sfida tra la Lazio e i nerazzurri . Il tecnico in conferenza stampa ha presentato la sfida.

12:22

Termina la conferenza

12:20

"Il futuro? Non sono stanco"

"Non sono stanco e non ho fatto il ruolo da dirigente perché questo club ne tiene eccellenti. Per ottenere risultati, l'aspetto fondamentale è la società e questo non è mai mancato nei 100 anni della famiglia Allegri. Stiamo facendo un percorso di crescita e dobbiamo migliorare attraverso i risultati, con l'obiettivo di tornare a giocare in Champions".

12:18

Allegri e la forza della squadra

"Non sono sorpreso della mia squadra, ma incuriosito su cosa potremo fare. La caratteristica migliore di questa squadra è al disponibilità che tutti hanno l'uno per l'altro. Non c'è una prima donna che mette i propri obiettivi rispetto a quelli della squadra: questo è un vantaggio. Dobbiamo continuare così e migliorare i difetti".

12:17

Allegri e le quote scudetto e Champions League

"La quota scudetto è rimasta invaria, credo che sia più facile 92 rispetto a 86. Per la Chiampions, invece, la quota è 72"

12:17

"Miretti è importante per noi"

"Miretti si sta allenando bene, per noi è un calciatore importante"

12:16

Allegri e il contributo degli attaccanti

"Sono contento degli attaccanti. Vlahovic ha fatto delle buone partite tecniche, anche se non ha fatto gol. Sta migliorando molto e ha una buona condizione sia fisica che mentale. All'inizio le reti di Chiesa e Vlahovic ci hanno permesso di fare punti, poi sono andati in rete centrocampisti e difensori. L'importante è avere questo atteggiamento, con gli attacchi che danno una buona pressione che ci permette di difendere meglio"

12:15

"Quest'anno è più difficile vincere con le piccole"

"Il fatto che Kean sia fermo per un mese, ciò significa che per Yildiz ci sarà più spazio. Per quanto riguarda il vantaggio del turno rispetto all'Inter, credo che non ci sia. Le squadre che vanno dal nono posto al ventesimo hanno fatto più punti rispetto all'anno scorso, ciò significa che vincere è più complicato. Noi dobbiamo fare punti e stare lontani dal quinto posto"

12:12

Allegri e il confronto con gli allenatori giovani

"Il fatto che Ancelotti mi abbia messo insieme a lui è Mourinho per me è un onore. Ancelotti è uno dei più vincenti al mondo, mentre Mourinho dimostra che sta facendo bene nonostante le critiche. Bisogna darne atto. La lotta con i giovani? Ci sono tanti allenatori bravi che devono fare carriera, però noi cerchiamo di difenderci bene indipendentemente da come si interpreta il lavoro. Non c'è un metodo vincente, nessuno può avere la verità sul calcio perché ci sono troppe variabili".

12:11

Le difficoltà della Juve con il Genoa

"L'importante è portare a casa i tre punti. La Juventus ha sempre fatto fatica in casa del Genoa, ricordo una volta che dopo 23 minuti già perdevamo 3-0. Se non impatti bene la partita fai fatica. Bisogna prepararla e mettersi al loro ritmo, poi mettere in campo le nostre qualità"

12:10

Allegri e il futuro di Bonucci

“Per Bonucci credo che sia una sua intenzione fare l’allenatore. Gli auguro il meglio. Magari ne avrà le qualità per fare il tecnico. Quando i calciatori smettono inizia una nuova vita, i mestieri sono diversi. Non è un’equazione matematica"

12:10

Allegri e la lotta per lo scudetto con l'Inter

"Sappiamo bene che l'Inter è la favorita per vincere il campionato, loro stessi hanno detto che vogliono la seconda stella. Noi abbiamo iniziato un percorso diverso con calciatori che stanno facendo bene, ma non dobbiamo accontentarci perché c'è da migliorare. Il campionato è un percorso che va giocato con equilibrio e serenità, soprattutto perché poi c'è da gestire i momenti in cui le cose sono difficili"