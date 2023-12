Genoa-Juve, da quando non finiva in pareggio: la curiosità su Chiesa

Non solo la bufera su Massa per la direzione di gara. Genoa-Juventus ha lasciato in eredità anche un paio di curiosità dato come si è sviluppata e conclusa la partita. Innanzitutto, rossoblù e bianconeri hanno pareggiato una sfida di Serie A al "Ferraris" per la prima volta dall’11 marzo 2012: in quell'occasione finì 0-0. In panchina c'erano Pasquale Marino e Antonio Conte.