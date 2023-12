Genoa-Juve, bufera social su Massa: "Più decisivo di Lautaro per l'Inter"

Massa, i tifosi della Juve puntano il mirino anche su Napoli-Inter

C'è chi fa dietrologia evidenziando che Massa ha diretto Napoli-Inter, culminata con il silenzio stampa di Mazzarri per il fallo non fischiato a Lautaro su Lobotka all'inizio dell'azione che ha permesso a Calhanoglu di portare i nerazzurri in vantaggio e il penalty non assegnato a Osimhen in seguito a un contatto con Acerbi. C'è chi resta sulla partita al "Ferraris" scrivendo: "Quindi adesso funziona che Ferrero può telefonare al designatore AIA per non far arbitrare più la Juventus da Massa. Giusto?; "Massa che aveva già fatto errori in Napoli-Inter è stato designato da Rocchi per Genoa-Juve"; "Per ora il top player di questo campionato non mi pare né Barella né Lautaro né Thuram. L’uomo che ha portato più punti è Massa. Chiaramente l’ha fatto in buonafede, magari con qualche svista".