Vlahovic segna, la Juve vince a Frosinone: Chiesa scatenato sui social

Federico Chiesa è stato costretto a saltare Frosinone-Juve a causa di un fastidio al tendine rotuleo ma, anche se a distanza, ha seguito con trepidazioni la partita allo "Stirpe" . Dopo il successo per 2-1 dei suoi compagni di squadra, Chiesa si è scatenato sui social con una serie di cuori e di emoji con gli occhi a forma di cuore in risposta al post pubblicato sull'account Instagram ufficiale del club bianconero.

Chiesa esultanza social dedicata a Vlahovic

In poche ore il commento ha raccolto circa seimila "mi piace". Una gioia doppia per Chiesa dato che a risolvere la partita è stato Dusan Vlahovic, suo grande amico che ha sempre sostenuto nei momenti più difficili, soprattutto quando non riusciva a trovare la via del gol. Un altro bel gesto che si somma a un altro particolarmente recente, ovvero quando l'attaccante della Nazionale ha pubblicamente ringraziato Vlahovic per avergli ceduto il rigore con cui la Juve è andata momentaneamente in vantaggio al "Ferraris" contro il Genoa.