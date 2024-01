Muharemovic, chi é il giovane convocato da Allegri per Juve-Salernitana

Tarik Muharemovic , é lui il nuovo talento convocato in prima squadra da Massimiliano Allegri , in occasione di Juventus-Salernitana , sfida valevole per gli ottavi di finale della Coppa Italia Frecciarossa 2023-24 . Ecco chi é il giovane difensore centrale protagonista in Serie C con la Juve Next Gen di Brambilla , pronto a fare il suo esordio tra i professionisti con la maglia della Vecchia Signora.

Chi é Tarik Muharemovic: Età e Origini del talento della Juve

Grande opportunità in Coppa Italia per Tarik Muharemovic, centrale difensivo classe 2003 convocato da Allegri per la sfida interna con la Salernitana, che mette in palio il pass per i quarti di finale di Coppa Italia. Già capitano dell'U23 bianconera, il talento bosniaco si é messo in evidenza nel girone B di Lega Pro, nonostante gli scarsi risultati ottenuti dall'undici di Brambilla.

Nato a Ljubljana, 21 anni il prossimo 28 febbraio, sta dimostrando di poter contare su una struttura fisica importante, supportata dai suoi 187 cm. Difensore di piede mancino, ha firmato recentemente un contratto che lo legherà alla Juve fino a giugno 2026.

Muharemovic, dove giocherebbe nella Juve di Allegri

Contro la Salernitana, in Coppa Italia, Allegri dovrebbe partire con il trio formato da Gatti, Rugani e Danilo. Se la partita dovesse mettersi subito in discesa, complici le seconde linee schierate da Filippo Inzaghi, allora Muharemovic potrebbe avere una chance nel secondo tempo, per fare il suo esordio all'Allianz Stadium di Torino.

Il gigante bosniaco, già nel giro della nazionale U21 del suo Paese, sarebbe capace di interpretare sia il ruolo di centrale sia quello di braccetto in una retroguardia a tre. Non é escluso che possa far rifiatare uno tra Danilo e Gatti in corso d'opera, in base all'andamento del match odierno.