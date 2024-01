Juve-Salernitana ore 21: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

Juve-Salernitana, l'orario

La sfida tra Juventus e Salernitana è in programma alle ore 21 e si giocherà all'Allianz Stadium di Torino.

Dove vedere Juve-Salernitana in diretta tv

Juventus-Salernitana sarà visibile in diretta tv in chiaro su Canale 5.

Dove vedere Juve-Salernitana in streaming

La partita Juve-Salernitana sarà trasmessa anche in diretta streaming su Mediaset Infinity, fruibile su smart tv ma anche su dispositivi mobili come smartphone, tablet e pc.

La probabile formazione di Allegri

Juve (3-5-2): Perin; Gatti, Rugani, Danilo; Cambiaso, Nicolussi, Locatelli, Miretti, Iling-Junior; Milik, Chiesa. All.: Allegri

A disposizione: Szczesny, Pinsoglio, Bremer, Huijsen, McKennie, Nonge, Rabiot, Weah, Kostic, Yildiz, Vlahovic . Indisponibili: De Sciglio, Kean, Alex Sandro. Squalificati: Pogba (sospeso), Fagioli; Diffidati: -.

La probabile formazione di Inzaghi

Salernitana (3-4-2-1): Fiorillo; Bronn, Lovato, Gyomber; Sambia, Legowski, Martegani, Bradaric; Botheim, Tchaouna; Ikwuemesi. All.: Inzaghi

A disposizione: Costil, Allocca, Daniliuc, Fazio, Elia, Borrelli, Maggiore, Sfait, Simy, Stewart . Indisponibili: Ochoa, Dia, Pirola, Kastanos, Cabral, Coulibaly, Bohinen, Candreva . Squalificati: -; Diffidati: -.

Juve-Salernitana, la cronaca

La Juve torna in campo a distanza di pochi giorni dall'importante vittoria ottenuta allo Stadium contro la Roma. I bianconeri affrontano la Salernitana in Coppa Italia, con l'obiettivo di centrare la qualificazione ai quarti di finale dove li aspetta il Frosinone di Di Francesco, artefice dell'impresa realizzata contro il Napoli lo scorso 19 dicembre. La Salernitana arriva a questa sfida dopo aver eliminato la Sampdoria ai sedicesimi. Juve-Salernitana è il primo atto, anche se in competizioni diverse, del confronto tra bianconeri e granata, visto che si replicherà domenica all'Arechi per l'ultima giornata d'andata di Serie A.