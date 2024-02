Juve, infortunio al ginocchio per Perin: le sue condizioni

Dopo il ko nel Derby d'Italia contro l'Inter, la Juventus è scesa subito in campo per una seduta di allenamento. Come sottolineato da Massimiliano Allegri, i bianconeri hanno bisogno di superare al più presto la crisi delle ultime due partite. Purtroppo per l'allenatore bianconero, però, è arrivata un'altra cattiva notizia: l'infortunio di Mattia Perin.