Juve in ansia per Chiesa, scontro con Alex Sandro: esce zoppicando, le sue condizioni

Spavento in casa Juventus durante l'allenamento odierno. Federico Chiesa , infatti, ha preso una botta alla caviglia destra su un'entrata di Alex Sandro durante la classica partitella. Il numero sette bianconero è uscito dal campo dolorante e zoppicando. Poi ha provato a rientrare ma Allegri ha deciso di non farlo proseguire per precauzione .

Paura per Chiesa, si rivede Kean

Il classe 1997 è già stato alle prese con problemi fisici durante questa stagione ma in questo caso non dovrebbe trattarsi di nulla di grave. La squadra di Massimiliano Allegri, infatti, sta preparando la sfida contro il Napoli, in programma domenica 3 marzo alle 20:34 allo sadio Maradona, e si è allenata alla Continassa davanti a circa 400 tifosi invitati dal club per assistere all'allenamento. Programma personalizzato per Danilo, Perin, De Sciglio, McKennie e Rabiot mentre in gruppo si è rivisto Moise Kean, fermo da metà dicembre per un infortunio allo stinco.