Chiesa fischiato allo Stadium: ecco perché la luce è ancora spenta

TORINO - Dov'è finito Chiesa? L'interrogativo tiene in ansia il mondo bianconero: del vero Federico, dell'attaccante capace di incantare tutti e di guidare l'Italia a vincere l'Europeo per intendersi, non v'è più traccia e non da oggi. Ecco l'aspetto più preoccupante: non si tratta soltanto di un partita giocata male, di una giornata storta ma di un tunnel in fondo al quale non si vede la luce. La speranza di una svolta con il Frosinone è stata vana; anzi, se possibile i 62 minuti di domenica hanno acuito le sensazioni negative e hanno amplificato la crisi. La condizione fisica non è ancora quella auspicata dopo un inizio di 2024 a singhiozzo, vissuto più in infermeria che in campo (quattro partite saltate su dieci) e sicuramente non poter sprigionare al massimo i cavalli del suo motore lo limita notevolmente. Poi c'è l'astinenza da gol: un solo, al Sassuolo, nel nuovo anno; 6 in tutto in stagione in 22 presenze. Non segna ormai da 42 giorni, l'ex viola, ma non è l'unico nodo da sciogliere. C'è il tema della posizione in campo: seconda punta o attaccante esterno? Il dilemma non è stato ancora risolto. E c'è una questione di centralità complessiva all'interno della Juve che, al momento, è venuta meno.