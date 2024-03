Juve, come stanno Rabiot e Perin? Le ultime dall'allenamento

Partitella in famiglia durante l'allenamento

Il portiere, invece, è alle prese con l'infortunio del legamento collaterale da inizio febbraio. Dall'altra parte, i giocatori che sono scesi in campo domenica hanno svolto un lavoto di scarico, mentre gli altri hanno svolto una partitella di 45 minuti con i ragazzi della Next Gen, che non hanno giocato con il Pontedera nell’ultimo turno di Lega Pro, in cui sono andati a segno Vlahovic e Mbangula.