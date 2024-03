Juve-Atalanta, le pagelle dei bianconeri: Miretti è ovunque

Milik 6,5

Ricama e ripulisce. Il tacco che manda in porta Chiesa a inizio ripresa è da manuale. Spreca sotto porta, poi ritrova il gol che mancava da 5 mesi.

Kean (31’ st) 5,5

Solo la presenza.

Chiesa 6,5

Nel vivo dell’azione, con testardaggine. Quando si accende - e lo fa a intermittenza - ricorda a tutti quanto ben di Dio abbia nelle gambe. Come una macchina da corsa rimasta in garage per troppo tempo.