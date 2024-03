La Juve perde con la Lazio, Rabiot e Nonge ridono: bufera sui social

Una telecamera che li inquadra mentre, al fischio finale, parlano tra loro e sorridono. Un gesto normale, se non fosse arrivato dopo una bruciante sconfitta all'ultimo secondo. E' bufera sui social della Juventus per l'inquadratura che vede Rabiot e Nonge parlare e scherzare mentre rientrano negli spogliatoi dopo il ko contro la Lazio. Rabiot è quello più preso di mira: "E' uno dei capitani - si legge su X - e certi atteggianenti non sono tollerati". In molti, dopo le parole di Szczesny sulla pressione che si fatica a reggere, pensano che lo spogliatoio "sia ormai andato. E' un vaso di pandora".