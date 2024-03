Lazio-Juve diretta: segui la partita di oggi LIVE

ROMA - La Lazio riparte da Igor Tudor. Ecco il debutto del tecnico che ha sostituito Maurizio Sarri: subito una sfida dura e affascinante per lui che da giocatore ha vestito la maglia bianconera. Si cercano punti per il morale e per la classifica. Dall’altra parte c’è Allegri che nelle ultime 8 giornate ha raccolto soltanto 7 punti, perdendo tre volte (con Inter, Udinese e Napoli) e pareggiando in altre tre occasioni (con Empoli, Verona e Atalanta).

16:42

Il momento della Lazio all’Olimpico

La Lazio ha perso le ultime tre partite all’Olimpico in campionato. Nella sua storia in Serie A solo una volta ha registrato più sconfitte in casa di fila: cinque tra il febbraio e l’aprile 1961.

16:27

Napoli ko, Lazio occasione sorpasso

Il Napoli ha perso contro l’Atalanta per 3-0 (qui la diretta del match) rimanendo così a quota 45 punti. I biancocelesti, ora a 43, con una vittoria sorpasserebbero gli azzurri per arrivare al settimo posto. Juve terza a 59, con il Milan che dista 3 lunghezze (in serata la sfida tra i rossoneri e la Fiorentina).

16:18

Lazio, i convocati di Tudor

Ecco i convocati per il match contro la Juve: Mandas, Sepe, Renzetti; Patric, Romagnoli, Casale, Hysaj, Gila, Marusic; Vecino, Kamada, Guendouzi, Luis Alberto, Cataldi; Felipe Anderson, Pedro, Immobile, Isaksen, Castellanos, Zaccagni. Ok dunque Luis Alberto dopo i fastidi muscolari di ieri. Assenti Rovella, Pellegrini, Provedel e Lazzari.

16:08

Lazio-Juve, show all'Olimpico

Sono saliti a 27.000 i biglietti venduti per la partita di oggi tra Lazio e Juventus, da aggiungere ai 30.333 abbonati (numero dal quale, però, come in ogni big match vanno sottratti alcuni abbonamenti "aquilotti" che non sono stati riscattati), per un totale di circa 55mila spettatori, compresi ovviamente anche i tifosi juventini.

16:00

Lazio-Juve, alle 18 l'inizio del big match

Lazio e Juve, due squadre che devono ritrovarsi. I bianconeri arrivano da una serie sfortunata di 8 giornate con appena 7 punti raccolti. I biancocelesti cercano un posto in Europa con un’impresa da iniziare proprio oggi pomeriggio con Tudor in panchina.

Roma - Stadio Olimpico