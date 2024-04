Allegri dopo Juve-Fiorentina: "L'obiettivo principale è il risultato", rivivi la diretta

23:44

Allegri in conferenza: "Szczesny è straordinario"

Allegri in sala stampa: "Szczesny è cresciuto molto. È un portiere straordinario, poi parla poco ma bene. Sta dimostrando di essere uno dei migliori portieri d'Europa. Solo 21 palloni toccati da Locatelli? Lavoreremo per fargli toccare più palloni".

23:34

Allegri a SKY: "Gli attaccanti hanno fatto molto bene"

Gli elogi al reparto offensivo: "Gli attaccanti hanno fatto molto bene. Chiesa aveva un problema sul quadricipite e ha giocato 60 minuti, poi è entrato Yildiz. Kean si è dato da fare, l’obiettivo è importante ed è quello della Champions”.

23:31

Allegri a SKY: "I calciatori hanno dato molto"

L'allentore bianconero ha parlato anche della stanchezza di alcuni elementi in rosa: “Ci sono calciatori che hanno dato molto, Rabiot è arrivato da un periodo di inattività e ha fatto due partite importanti, contro Lazio e Fiorentina. Danilo ha fatto bene, Kostic ottimo primo tempo, ma poi quando cali succede che gli avversari prendano campo".

23:29

Allegri a SKY: "La Fiorentina è un'ottima squadra"

Allegri ha rilasciato un'intervista anche a Sky Sport: "Nel primo tempo abbiamo corso molto, pressato tanto, concesso nulla e avuto molte situazioni per fare gol. La Fiorentina è un’ottima squadra, ha giocatori tecnici, noi non riusciamo più a pressare e alla fine abbiamo rischiato. Nel risultato c’è forse un po’ di buona sorte. In questo momento c’erano tante partite che non facevamo risultato, quelli dietro quasi si sono agganciati, giochi un buon primo tempo e una ripresa così… Loro sono molto bravi nel palleggio e ci siamo abbassati. In qualche situazione potevamo difendere meglio, abbiamo concesso qualcosa. A noi mancano tanti punti, torniamo a vincere in casa ed è importante, ci allontaniamo un po’ da quelle dietro. Il cammino è un ancora lungo, non era semplice stasera con una Fiorentina che ti palleggiava molto”.

23:23

Locatelli a DAZN: "Dopo l'Inter la delusione era tanta"

Sugli obiettivi stagionali: "Fai sempre domande difficili Ambro (Ambrosini ndr), c'è sempre qualcosa sotto... Ci siamo visti vicino all'Inter e la delusione è stata tanta, abbiamo pagato le partite dopo. Poi l'obiettivo era la Champions League, cambierebbe tanto con o senza Coppa Italia. Dobbiamo far uno step in più perché ci sono margini di miglioramento tenendo la palla, invece in alcune partite ci abbassiamo. E' una cosa che sbagliamo tutti e succede da un po' di tempo. Ci sono stati tanti cambi negli ultimi tre anni, magari abbiamo perso in esperienza ma guadagnato in brillantezza, ma alla fine sono i risultati che contano. Anche l'anno scorso con una stagione disastrosa li avevamo raggiunti".

23:20

Locatelli a DAZN: "Era fondamentale vincere"

L'analisi di Locatelli nel post partita: "L'allenatore è fondamentale, noi seguiamo quello che dice. Noi volevamo fare la stessa partita del primo tempo ma non ci siamo riusciti nella seconda frazione. Il match è stato una sofferenza ma per noi era fondamentale vincere per il morale, per la classifica e perché è stato un periodo difficili. I tre punti di oggi erano l'unica cosa che conta. Noi dobbiamo guardare in faccia noi stessi, alcune partite sono state veramente brutte e ce lo siamo detti. La vera sfida è con noi stessi".

23:16

Juventus, seconda partita senza subire gol

Per i bianconeri è la seconda partita di fila senza subire gol dopo quella di Coppa Italia contro la Lazio.

23:07

Allegri a DAZN: "Contento di Chiesa"

Infine, sulla gara di Chiesa: "Federico è stato bravo, si è messo a disposizione nonostante non stesse benissimo per un risentimento alla coscia. Ha lavorato bene per 60 minuti e di lui sono molto contento. Nel primo tempo abbiamo corso molto per chiuderla, poi siamo calati ed è normale che uscisse la Fiorentina"

23:03

Allegri a DAZN: "C'è stato un contraccolpo dopo l'Inter"

Poi, sul peso dell'allenatore su una squadra: "Non lo so, abbiamo fatto 62 e ce li meritiamo. Abbiamo sbagliato nel momento importante della stagione, però credo che la Juventus stia facendo un percorso dove ci sono tanti giovani che stanno giocando. Alla fine potevamo gestirla meglio, ma è diversa la gestione di uno di 30 e di uno di 18 anni. Io alleno i ragazzi che sono straordinari per arrivare all'obiettivo Champions. C'è stato un contraccolpo quando ci siamo allontanati dall'Inter, forse abbiamo fatti tanti punti all'inizio e pochi dopo".

23:00

Allegri a DAZN: "In campo ci sono due squadre"

Il tecnico bianconero ha commentato ladifferenza di prestazione tra il primo e il secondo tempo: "Nel calcio scendono in campo due squadre diverse. Il calcio è semplice, anche noi vorremmo calciare 30 volte in porta e non subire tiri, ma neanche nei sogni... Sappiamo quali sono i nostri limiti e credo che l'obiettivo principale sia il risultato. Cerchiamo di giocare nell'area avversaria, ma ci sono anche loro. I ragazzi sono stati molto bravi ad interpreare la partita, ma noi lavoriamo per fare una pressione molto alta, schiacciarli e fare meglio tecnicamente".

22:58

Allegri a DAZN: "Lavoriamo tutti i giorni per migliorare"

Le parole di Massimiliano Allegri nel post partita: "Credo che lavoriamo tutti i giorni per migliorare. Poi ci sono anche i momenti, a livello psicologico non era facile giocare contro la Fiorentina dopo tanto che non si vinceva. Ci è andata bene nel secondo tempo in alcune situazioni, ma ci è andata male anche nel primo. Vero che rischiavamo di pareggiarla nel finale. Ai ragazzi non ho da rimproverare nulla, dispiace per il black out che abbiamo avuto. Oggi era un passaggio importante per continuare a migliorare".

22:56

Gatti a DAZN: "Vittoria importantissima"

Così Federico Gatti ai microfoni di DAZN, a margine del successo odierno: "Vittoria importantissima, arrivavamo da due mesi difficili. Le ultime due vittorie ci hanno dato morale. Nei prossimi mesi ci giochiamo tutto e dobbiamo farci trovare pronti. Vlahovic e Chiesa hanno fatto un lavoro impressionante e tutti ci diamo una mano. Dusan vuole fare sempre gol, speriamo li tenga per le partite più importanti. Mio gol? Era uno schema preparato stamattina (ride ndr)".

22:50

La Juventus allontana il Bologna

Con i tre punti ottenuti contro la Fiorentina, la Juventus consolida il terzo posto e allunga di quattro punti sul Bologna in classifica.

22:40

Juventus-Fiorentina 1-0: tra poco le dichiarazioni di Allegri

I bianconeri hanno superato la Viola di Vincenzo Italiano grazie alla rete di Federico Gatti al 21'. Tra poco le dichiarazioni del tecnico della Juventus.

Torino - Allianz Stadium