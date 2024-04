Allegri diretta prima di Torino-Juve: segui la conferenza stampa del derby LIVE

Massimiliano Allegri in conferenza stampa alla vigilia di Torino-Juve , derby della Mole valido per la trentaduesima giornata di Serie A . I bianconeri sono reduci dal ritorno al successo in campionato (1-0 alla Fiorentina , gol di Gatti), i granata dalla rocambolesca sconfitta per 3-2 a Empoli: non è bastato Zapata , autore di una doppietta, per evitare il ko.

14:25

Allegri, i dubbi di formazione

Allegri ha concluso la conferenza parlando dei due dubbi di formazione: "Ballottaggio a sinistra tra Kostic e Iling-Junior, mentre a destra tra Cambiaso e Weah".

14:20

Le parole di Allegri

"Tra Champions, Mondiale e campionato la prossima stagione potrebbe essere meravigliosa. Non ne abbiamo parlato delle partite dei quarti di Champions: Real-Manchester straordinaria, valori tecnici di altissimo livello, è stato un piacere vederlo. Anche l'Atalanta ha fatto una bella partita, anche Milan-Roma. Bisogna essere fiduciosi in quello italiano. La Serie A si dice sempre che sia un campionato di basso livello, ma qualcosa di buono c'è, basta guardare i risultati dello scorso anno e di quest'anno".

14:15

Allegri e il possibile ultimo derby

"Non ho pensato che potrebbe essere il mio ultimo derby. Ho pensato solo che sia importante per noi, per i tifosi e per la città. Per la Juventus tornare a giocare la Champions è importantissimo, per l'immagine, perchè noi non possiamo stare senza giocarla per due anni, e a livello economico. Se la raggiungeremo avremo fatto un ottimo lavoro. Essere al pari di vittorie nel derby con una leggenda come Trapattoni mi riempie di gioia".

14:12

"Non mi pongo il problema del futuro"

"Non mi pongo il problema del mio futuro. Siamo dentro l'obiettivo, non l'abbiamo ancora raggiunto. Parlare del futuro ora non serve. L'importante è concentrarsi sul Trino. Dovremo lavorare bene, abbiamo lavorato fino a oggi per arrivare a questo finale. Siamo partiti con l'obiettivo della Champions, confermato anche dalla società, e quello della Coppa Italia. Nel'ultimo mese si decidono le cose ed essere dentro tutti gli obiettivi, con tutte le problematiche che abbiamo avuto, ci siamo. Ora però biogna raggiungerli, il resto non conta niente"

14:09

"Le critiche ci saranno sempre"

Allegri continua: "Contro la Fiorentina abbiamo vinto uno scontro diretto importante, anche per la situazione di classifica. Ma finchè non raggiungiamo l'obiettivo finale non è stato fatto niente. Domani pensiamo al Torino, ma a Cagliari sarà un'altra battaglia. Le critiche ci saranno sempre e le tengo in considerazione, perchè vengono fatte da persone che capiscono di calcio e da loro posso prendere spunto. Si può sempre migliorare e stiamo lavorando per farlo. Ai ragazzi non devo rimproverare niente, le critiche vanno accettate".

14:06

"Torino? Tante insidie"

"Tante le insidie di gioco del Torino. Hanno fatto 15 clean sheet, prendono un gol ogni due partite. Una squadra tosta, prende pochi gol. I derby sono una storia a sè. Loro inseguono l'Europa, noi la Champions e dovremo affrontare la sfida nel migliore dei modi. Formazione? Ho due dubbi, li scioglierò domani mattina".

14:05

Il futuro di Allegri

"In questo momento bisogna pensare solo al raggioungimento degli obiettivi. Entrare o non entrare in Champions fa ballare 100 milioni. Tutti siamo coinvolti nel raggiungimento di questo obiettivo. Futuro? Deciderà la società, ma in questo momento bisogna unire le forze per arrivare in Champions".

14:04

Allegri ringrazia Juric e parla del derby

"Ringrazio Juric per le belle parole. Io Fantasista? Le squadre non sono sempre fatte allo stesso modo. Cerco di mettere in campo i giocatori in base alle loro caratteristiche. Durante l'anno anche si cambia, ma è una mia prerogativa quella di adattarsi ai giocatori che ho. L'importante è centrare gli obiettivi. Giocare contro Juric è sempre dificile: le sue squadre mettono grande presisone. Domani sarà una partita difficile, un derby speciale per Torino e per i nostri tifosi, anche per noi dato che ci servono i punti"

14:02

Allegri e la lettera di Elkann

Allegri ha parlato anche della lettera agli azionisti di Elkann che aveva fatto discutere: "Parole importanti da parte di Elkann, che hanno sottolineato il lavoro iniziato tre anni fa. Il lavoro proseguirà con il responsabile che è Cristiano Giuntoli e dà importanza al lavoro fatto a Vinovo in questi anni".

14:00

Inizia la conferenza stampa

Inizia la conferenza stampa di Massimiliano Allegri: "Quando si vince si sta meglio. Mancano sette partite di campionato e la paritta di ritorno della Coppa Italia: saranno 40 giorni da vivere con grande passione e voglia per centrare i nostri obiettivi. È ancora lunga, domani dopvremo fare un passettino in avanti".

13:40

13:00

Allegri presenta Torino-Juve

Alle 14 l'inizio della conferenza stampa di Massimiliano Allegri, che presenterà Torino-Juve. I bianconeri vanno a caccia del secondo successo utile di fila per avvicinarsi ulteriormente alla qualificazione alla prossima edizione di Champions League.

Allianz Stadium - Torino