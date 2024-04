Chiesa perde la testa dopo il cambio in Toro-Juve: la frase urlata in diretta tv

Federico Chiesa non è stato contento della sua prova nel derby di sabato contro il Torino e ha espresso disappunto e rabbia per il cambio . La conferma arriva dalla sua reazione a caldo ripresa dalle telecamere di Dazn al momento della sostituzione decisa da Allegri.

Cosa ha fatto l'attaccante dopo il cambio?

Chiesa a testa bassa si dirige in panchina, saluta Allegri, ad un certo punto scaraventa via una bottiglietta e poi, dopo essersi tolto la maglia, seduto, non nasconde il suo dispiacere: "Sono sempre il primo cambio" la frase pronunciata mentre la gara intanto prosegue. Chiesa non segna da inizio marzo, nel 2024 in campionato ha realizzato appena due gol.