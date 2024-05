Juve, i tifosi vogliono Allegri: ecco lo striscione esposto all'Olimpico

I tifosi della Juve non hanno dubbi: Allegri deve restare sulla panchina bianconera. È un messaggio che già da qualche settimana è lanciato sistematicamente dai sostenitori della Vecchia Signora, come accaduto dopo il pareggio interno rimediato con il Milan. Allo Stadio Olimpico, in occasione della sfida con la Roma, c'è stato un altro messaggio nei confronti del tecnico bianconero.