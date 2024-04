Juve, i tifosi non hanno dubbi: lo striscione per Allegri allo Stadium

I tifosi, gli ultras della Juve, non hanno dubbi: avanti con Allegri. Stasera, dopo il pareggio a Torino con il Milan, è stato esposto uno striscione chiarissimo fuori lo Stadium: "Mister Allegri devi restare. Al Mondiale con te vogliamo andare". Il riferimento è al Mondiale per club, ovviamente. Ma è anche alla finale di Coppa Italia contro l'Atalanta, che la Juve giocherà a maggio, o al piazzamento Champions in campionato, sempre più vicino. Non sarà stata la stagione dei sogni, ma Allegri potrebbe consegnare un altro trofeo alla Juve e riportarla nell'Europa più importante. Per questo la maggior parte dei sostenitori bianconeri non ha dubbi: avanti con Max.