Juve, infortunio per Danilo: come sta verso la finale di Coppa Italia

Brutte notizie per la Juventus e Massimiliano Allegri dopo il pareggio contro la Roma all'Olimpico. Danilo , infatti, si è sottoposto agli accertamenti del caso in quanto aveva terminato la gara contro i giallorossi con un fastidio alla coscia sinistra.

Juve, infortunio per Danilo: l'esito degli esami

Questo l'esito: "Danilo, nel corso della gara di ieri sera (5 maggio 2024, ndr) Roma-Juventus, ha riferito un fastidio muscolare alla coscia sinistra. Il calciatore questa mattina è stato sottoposto a esami strumentali presso il J|Medical che hanno rilevato una lesione miotendinea di basso grado del bicipite femorale. Danilo ha già iniziato l'iter riabilitativo volto alla ripresa dell'attività agonistica".

I tempi di recupero

Per il difensore brasiliano e capitano bianconero assenza assicurata nella partita di campionato contro la Salernitana, in programma il 12 maggio, ma si farà di tutto per recuperarlo in vista della finale di Coppa Italia, in agenda il 15 maggio proprio all'Olimpico contro l'Atalanta.