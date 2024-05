Juve, Yildiz in dubbio per la finale contro l'Atalanta: ecco come sta

La Juventus è reduce dal pareggio interno con la Salernitana che le ha garantito l'accesso aritmetico alla prossima Champions League , grazie alla concomitante sconfitta della Roma contro l'Atalanta . I pensieri dei bianconeri sono rivolti alla finale di Coppa Italia , in programma mercoledì contro l'Atalanta allo Stadio Olimpico. Per la sfida alla squadra di Gasperini, non manca una possibile defezione per Allegri.

Juve, come sta Yildiz?

Questa mattina non si è allenato Yildiz, a causa di un forte trauma alla spalla destra: le sue condizioni verranno rivalutate domani. Il gruppo si è diviso tra lavoro di scarico, piscina e palestra per chi ha giocato ieri contro la Salernitana, mentre gli altri hanno svolto una normale seduta di allenamento alla Continassa. I brasiliani Alex Sandro e Danilo hanno fatto parte del lavoro con la squadra. Domani la Juve si allenerà in mattinata prima di partire per Roma alle 14. La visita al Quirinale è in programma alle 17, prima della conferenza stampa della vigilia prevista alle 19.15 all'Olimpico.