Juve-Salernitana diretta, la sblocca Pierozzi LIVE

Tra la Juventus e la qualificazione aritmetica in Champions League , c'è la Salernitana . Seppur già retrocessa in Serie B , la squadra di Colantuono ha dimostrato di essere viva. Allo Stadium i bianconeri dovranno vincere per conquistare oggi l'accesso alla massima competizione europea per club, oppure fare lo stesso risultato della Roma contro l'Atalanta : gli aggiornamenti in tempo reale sulla partita.

18:49

45' - Quattro minuti di recupero

Santoro concede quattro minuti di recupero: si arriverà fino al 49' prima del rientro negli spogliatoi

18:47

43' - Cambiaso spaventa la Salernitana

Sinistro di Cambiaso dal limite, la palla va fuori dopo aver colpito il palo esterno

18:40

37' - Rischio Juve, Szczesny evita il 2-0

Clamoroso contropiede della Salernitana con Ikwuemesi che si presenta a tu per tu con Szczesny, ma l'estremo difensore è bravo a sventare la minaccia. I calciatori granata chiedono un rigore, ma per Santoro non c'è nulla

18:38

35' - Bremer sfiora il pareggio

Bolide di Bremer dalla distanza: la palla sfiora il palo alla destra di Fiorillo

18:35

32' - Salernitana pericolosa con Sambia

Insidiosa punizione dal limite di Sambia: Szczesny respinge con i pugni

18:30

27' - Gol di Pierozzi! Juve-Salernitana 0-1

Salernitana in vantaggio! Colpo di testa di Pierozzi sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Szczesny non può nulla per evitare il gol

18:28

25' - Giallo anche per Rabiot

Altra ammonizione per la Juve: anche Rabiot rimedia il cartellino dopo un fallo su Coulibaly

18:25

22' - Ammonito Vlahovic

Fallo di Vlahovic su Coulibaly: Santoro estrae il cartellino giallo ai danni dell'attaccante che si lamenta della decisione

18:23

20' - Possesso Juve

La Juve fa girare molto il pallone, con l'intento di cercare i varchi giusti per andare alla conclusione

18:16

12' - Riprende il gioco

Risolto il problema agli auricolari di Santoro: riprende il gioco

18:15

11' - Problemi agli auricolari per Santoro

Piove molto sull'Allianz Stadium, con i calciatori in panchina che cercano di coprirsi in qualche modo. Intanto, Santoro è stato costretto a interrompere il gioco a causa di un problema agli auricolari. Leggi tutto

18:12

8' - Traversa di Vlahovic

Sinistro di Vlahovic che viene deviato da Fiorillo: la palla colpisce la parte bassa della traversa

18:10

6' - Szczesny blocca su Pierozzi

Il primo tiro è della Salernitana. Conclusione dal limite di Pierozzi: Szczesny blocca facilmente

18:04

1' - Comincia Juve-Salernitana

Fischio d'inizio del match tra Juve e Salernitana, comincia la partita!

18:02

Juve e Salernitana osservano un minuto di raccoglimento

Minuto di raccoglimento per le vittime del tragico incidente sul lavoro avvenuto a Casteldaccia

17:58

Juve e Salernitana in campo

Juve e Salernitana sono scese in campo. Manca pochissimo al fischio d'inizio del match

17:47

Allegri: "Le partite vanno vinte sul campo"

Allegri a Dazn: “Sono partite sempre complicate e da vincere. La Salernitana è una squadra viva, reduce da prestazioni positive. Dobbiamo guadagnarci la vittoria. Oggi non è una prova generale in vista della finale di Coppa Italia, cercheremo di chiuderla oggi. I tifosi? Dovremo essere noi a trascinarli, quindi bisognerà essere bravi anche se non sarà semplice. Le partite vanno vinte sul campo”

17:37

Colantuono: "Dobbiamo fare una bella partita"

Colantuono a Dazn: “Dobbiamo fare una bella partita come fatto con l’Atalanta, nonostante le tante defezioni. Dare stimoli ai ragazzi è difficile dopo la retrocessione. Cercheremo di fare risultato, anche se sarà molto complicato contro una Juve che si gioca qualcosa di importante. Giovani in vetrina? Sono partite che servono anche a questo. Abbiamo elementi interessanti come Tchaouna e Pirola che possono attirare le attenzioni di qualche club importante”.

17:35

Cambiaso: "Vogliamo la Champions"

Cambiaso a Dazn: "Siamo pienamente consapevoli che la partita è importantissima. La Salernitana è una squadra viva, dovremo esserlo anche noi e combattere. Non prendiamo questa partita sottogamba perché loro sono già retrocessi, cercheremo di imporre il nostro gioco e fare il meglio per segnare. La Champions? Sono fiducioso. Vogliamo raggiungere l’obiettivo che ci siamo posti all’inizio dell’anno".

17:31

Pirola: "La Juve attaccherà forte"

Pirola a Dazn: "La Juve attaccherà forte, soprattutto all’inizio. Dobbiamo essere bravi nel rimanere compatti come fatto contro l’Atalanta"

17:26

La Juve vuole interrompere il digiuno di vittorie

La Juve è reduce da cinque partite, tra Serie A e Coppa Italia, senza successi. L'ultimo acuto risale allo scorso 7 aprile, in occasione del match giocato allo Stadium contro la Fiorentina.

17:20

La Juve entra in campo

La squadra di Allegri è entrata in campo per il riscaldamento

17:17

Juve, ci sarà lo sciopero del tifo

Si prevede un Juve-Salernitana senza tifo all'Allianz Stadium. Gli ultras bianconeri hanno annunciato lo sciopero

17:10

Juve-Salernitana, tutte le curiosità

Leggi tutte le curiosità di Juve-Salernitana, match valido per la 36^ giornata del campionato di Serie A

16:59

Salernitana, le scelte di Colantuono

SALERNITANA (3-4-2-1): Fiorillo; Pierozzi, Fazio, Pirola; Sambia, Coulibaly, Basic, Zanoli; Tchaouna, Vignato; Ikwuemesi

16:54

Juventus, la formazione ufficiale di Allegri

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Kean, Vlahovic

16:50

Allegri e le parole sul futuro in conferenza

Alla vigilia del match con la Salernitana, Allegri ha spiazzato tutti con delle dichiarazioni sul futuro. Leggi tutto

16:45

Juve-Salernitana, alle 18 il fischio d'inizio

Tutto pronto all'Allianz Stadium per la sfida tra la Juventus e la Salernitana: fischio d'inizio in programma alle 18

Allianz Stadium - Torino