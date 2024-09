Juve, altra sorpresa di Thiago Motta: pronto Adzic

Sta per riaprire il Thiago Park, il luogo delle attrazioni dedicato a grandi e piccini dove in ogni giornata di campionato c’è da aspettarsi una sorpresa . Da Mbangula a Savona , passando per le esclusioni eccellenti dei leader (vedi Danilo) e di quei calciatori pagati a peso d’oro sul mercato (leggasi Douglas Luiz): Motta non fa sconti a nessuno perché «conta il merito», come ha avuto modo di ripetere spesso affinché i destinatari dei messaggi recepissero in fretta. Questo criterio lo ha portato a ragionare su un’idea nuova: lanciare a Empoli il jolly di centrocampo Vasilije Adzic , un’opzione fin qui mai valutata solamente perché un infortunio ha rallentato l’ascesa del nuovo enfant prodige bianconero. Adzic è destinato a esordire già sabato e con il passare delle ore stanno salendo anche le quotazioni dell’ipotesi più suggestiva, cioè vederlo in campo dal primo minuto . Ieri, nel solito video che la Juve pubblica sui social prima di ogni allenamento, è spuntato proprio il montenegrino: «Buongiorno a tutti, che bella giornata oggi!» ha detto con un gran sorriso, forse pregustando l’occasione della vita.

Juve, alla scoperta di Adzic

Adzic, 18 anni compiuti a maggio, è un NextGen sui generis perché non è passato dal vivaio di Vinovo dove si sono formati tutti gli altri 37 ragazzi lanciati in prima squadra dal 2018 a oggi. Eppure è talmente talentuoso che Thiago ha scelto per lui la via della prima squadra “per direttissima” e senza passare per un periodo formativo in Serie C. «Lui resta con noi» è stata l’indicazione di Motta al direttore tecnico Giuntoli - ovviamente accolta con entusiasmo - dopo una sola settimana di lavoro alla Continassa. Il ragazzo ha fatto tutta la preparazione, poi si è fermato per una lesione di basso grado al retto femorale della coscia destra, un acciacco fastidioso che limita per molto tempo movimenti e capacità atletiche. Dopo la partita contro la Roma, mentre dieci calciatori lasciavano Torino per rispondere alle chiamate delle nazionali, Adzic ha salutato i medici dell’infermeria ed è tornato a disposizione, prendendosi la scena al punto da far pensare al tecnico che la prossima gara, anche in vista dell’impegno ravvicinato di Champions, degli stop di Weah, Conceiçao e Nico e della forma dei nuovi ancora da collaudare, possa essere quella giusta per il debutto. La collocazione giusta in campo potrebbe essere sulla linea dei trequartisti insieme a Yildiz e Koop, altri due che possono agire indifferentemente dietro Vlahovic oppure più larghi.

Predestinato

Adzic ha un fisico imponente (185 centimetri) e una tecnica di base sopra la media. Mezzala, esterno, trequartista: dal centrocampo in su sa fare quasi tutto, tanto che a livello giovanile veniva paragonato senza troppi imbarazzi a un piccolo De Bruyne. «Dopo Jovetic è la cosa più bella che sia accaduta al calcio montenegrino negli ultimi quindici anni» disse il direttore sportivo del Buducnost, Andrija Delibasic, prima di cedere a gennaio il cartellino a Giuntoli (ha bruciato la concorrenza del Bologna) per 5 milioni con la garanzia di una percentuale sulla futura rivendita. Vasilije ha un potenziale “alla Yildiz”, l’incontro con Motta potrebbe aver innescato un mix esplosivo.