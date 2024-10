Ronaldo provoca la Juve con Szczesny: "Ti sei dovuto ritirare per andare in una grande squadra!"

Ronaldo, il messaggio per Szczesny

Il portiere polacco, da poco tornato dal ritiro per firmare con il Barcellona, si è avvicinato a Ronaldo chiedendo di fare una foto con i suoi figli. I due poi si mettono a parlare, stando a quanto si vede dal video pubblicato da Mundo Deportivo. Szczesny gli dice che ha firmato con i blaugrana, e CR7 risponde ridendo che già lo sapeva mentre firma autografi ai figli dell'ex compagno. A quel punto Ronaldo gli dice: "Dovevi ritirarti per andare in una grande squadra", come per cancellare i sette anni in bianconero del polacco.