Szczesny torna a giocare: ufficiale il trasferimento al Barcellona

Szczesny torna in campo: contratto fino a giugno

Così, dopo Arsenal, Roma e Juventus (oltre a un trascorso al Brentford in prestito), si aggiunge anche il Barcellona all'elenco di squadre delle quali Szczesny ha protetto i pali. Una decisione, quella di tornare in campo, figlia del grave infortunio subito da Marc André Ter Stegen, portiere titolare dei blaugrana, che hanno costretto la società a ricorrere sul mercato degli svincolati. Per il polacco, contratto fino al termine della stagione e una titolarità da giocarsi con Iñaki Peña. Nella giornata di ieri, 1 ottobre, Szczesny ha assistito dagli spalti al successo per 5-0 dei suoi nuovi compagni contro lo Young Boys nella seconda giornata della nuova Champions League.