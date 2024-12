Juve, i convocati per la Supercoppa: escluso Danilo, ci sono due ritorni

ROMA - Thiago Motta ha diramato la lista dei convocati per la sfida della sua Juve contro il Milan nella semifinale di Supercoppa Italiana in Arabia. La sfida è in programma venerdì 3 gennaio contro i rossoneri di Conceicao. Non c’è Danilo: il brasiliano è ormai fuori dai piani del tecnico bianconero. Una decisione che non sorprende, visto che è sempre più vicino all'addio. Qui ne avevamo anticipato la non convocazione. Da notare i ritorni di Weah e Rouhi, assenti contro la Fiorentina.