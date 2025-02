La Juve pronta ad approfittare dello scontro tra Gasperini e Lookman: tutti i retroscena

Botta e risposta. Repliche e storie social. Di mezzo il nervosismo per non aver compiuto l'impresa impossibile, che a un certo punto aveva assunto contorni più nitidi. Non mancano le polemiche in casa Atalanta all'indomani dell'eliminazione dalla Champions League per mano del Club Bruges: a far scattare l'allarme è stato il rigore sbagliato da Ademola Lookman sull'1-3 che avrebbe permesso ai bergamaschi di tentare una rimonta incredibile. Una disputa in cui si inserirà la Juventus , che nelle ultime settimane sta pensando all'attaccante nigeriano come elemento chiave per rafforzare il reparto offensivo di Thiago Motta.

Gasperini-Lookman, botta e risposta

Lo scontro tra il giocatore e il tecnico si è inasprito per via del j'accuse del Gasp in conferenza stampa. Al termine del match l'allenatore è andato dritto al punto: «Non doveva calciarlo lui, è uno dei peggiori rigoristi che abbia mai visto. Evidentemente era euforico per il gol segnato e c’è stato questo episodio. Potevamo sbagliarlo anche con qualcun altro, non è stato un bel gesto». Parole che non sono passate inosservate, immediata la replica sui propri canali ufficiali da parte dello stesso Lookman: «Mi rattrista dover scrivere questa dichiarazione in un giorno come questo, soprattutto per quello che abbiamo realizzato insieme come squadra e come città. Essere individuati nel modo in cui sono stato non solo ferisce, ma mi sembra anche profondamente irrispettoso. In verità ho affrontato molti momenti difficili durante il mio periodo qui, la maggior parte dei quali non ho mai parlato, secondo me la squadra deve sempre essere protetta e deve venire prima. Questo rende ciò che è successo ieri sera ancora più doloroso». Un riferimento al fatto che il giocatore ha avuto difficoltà nell'ambientarsi in Italia trovando grandi differenze sia con l'Inghilterra che con la Germania, paesi in cui ha giocato con le maglie di Leicester e Lipsia.

Lookman, la situazione sul mercato

Di mezzo c'è anche il fattore mercato, una storia iniziata con l'interessamento da parte del PSG. Gli agenti del giocatore lo avevano proposto al club francese dopo la Supercoppa europea contro il Real Madrid, il giocatore aveva poi chiesto di non giocare per evitare infortuni, in attesa di eventuali proposte. Lo scenario potrebbe riproporsi in estate - non è escluso che al termine della stagione possa chiedere la cessione -, con la Juventus pronta ad inserirsi: la valutazione attuale del club bergamasco resta intorno ai 50 milioni, considerati i due anni di contratto l'operazione si farà soltanto a titolo definitivo o in prestito con obbligo di riscatto.

Lookman, Juve alla finestra

Nel frattempo oggi i due si troveranno a Zingonia per la ripresa degli allenamenti dopo il giorno di riposo. Presente anche la proprietà che vorrà stemperare la querelle dialettica tra i due in modo tale da chiudere la questione: l'obiettivo è quello di darsi la mano per andare avanti e affrontare le ultime 13 partite di campionato. Poi Lookman deciderà il proprio futuro, con la Juventus che rimane alla finestra.