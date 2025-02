Del Piero spietato con la Juve, la sconfitta con il Psv è meritata: “Un divario enorme…”

Del Piero: "Juve e Psv, c'è un divario enorme"

"C'è un divario enorme che si è visto stasera - l'analisi dell'ex capitano bianconero -. Perché sebbene la Juventus abbia fatto molto bene il primo tempo, con personalità e il secondo lo ha fatto il PSV, c'è stata una grande differenza tra la qualità dei palloni, il numero di occasioni e l'intensità e la voglia con i quali si è andato a cercare i gol. Sul palo di Vlahovic c'è stata un po' di sfortuna, ma alla fine queste cose te le vai a cercare. Il PSV ha messo dentro troppa qualità, troppe azioni pericolose, molto sfumate, molte altre parate da Di Gregorio, molte imprecisioni dei loro attaccanti. E il divario in questo è stato grande. Nel secondo tempo supplementare la Juve è cresciuta perché loro hanno deciso di difendersi più che per altro".

Del Piero sulla Juve: "Pecca in esperienza"

"Questo è il reale dispiacere - conclude Del Piero nella sua analisi -: perché è una squadra fondamentalmente giovane, una squadra che non ha giocato tante partite in campo internazionale, che pecca in esperienza. Non si può dire lo stesso per gli avversari che magari sono nella stessa situazione, però hanno una cultura calcistica in Olanda diversa dalla nostra. Inculcarla nei nostri giocatori è anche più difficile. Loro non si sono mai fermati davanti agli episodi. Noi viviamo e subiamo in positivo e in negativo ancora gli episodi, perché se facciamo gol ci ripieghiamo e stiamo lì, se prendiamo gol attacchiamo. Fa parte dell’identità”.