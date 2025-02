Crollo Juve, quanti soldi perde con l'eliminazione dalla Champions

INVIATO A EINDHOVEN - Si è spenta la luce. Buio pesto al Philips Stadion. Fuori anche la Juve, eliminata ai playoff, come Milan e Atalanta. È il tracollo del calcio italiano. Un fallimento per Thiago Motta, chiamato a furor di popolo l’estate scorsa sulla panchina bianconera. Allegri aveva salutato alzando la Coppa Italia sotto il cielo dell’Olimpico con una squadra decisamente meno attrezzata di oggi. Il tecnico ex Bologna non è mai entrato in corsa scudetto e non è entrato tra le prime sedici in Champions. A fine gara non ha rinnegato le proprie scelte: «Rifarei tutto», ha detto con convinzione. «Locatelli dice che abbiamo buttato via la partita? Devo sentirlo dire da lui. Per me non abbiamo buttato via niente. A nche noi abbiamo creato, è stata una partita molto aperta e ci abbiamo provato fino all’ultimo». Le condizioni fisiche precarie hanno giocato un ruolo decisivo nella sconfitta: «Abbiamo fatto tre cambi forzati. Veiga si è fatto male. Koop non stava bene, ha avuto la febbre nei giorni scorsi. Anche Cambiaso l’ho dovuto togliere al 90’».