Juve, Giuntoli: "Thiago Motta non è in discussione"

TORINO - La Juve avanti con Thiago Motta, Giuntoli toglie ogni dubbio. Il dt bianconero a Sky ha confermato la piena fiducia all'allenatore all'indomani del disastro in Coppa Italia e dell'eliminazione per mano dell'Empoli nei quarti di finale. "È inaccettabile, abbiamo parlato alla squadra, siamo tutti convinti di fare di più per centrare l'obiettivo Champions. Motta saldo? È un progetto importante, sta creando valore e in futuro ci può dare tante soddisfazioni, quindi Motta non è in discussione", ha sottolineato Giuntoli, tracciando la strada per il futuro e accodandosi alle parole durissime di Motta nel post partita di ieri, quando Thiago ha manifestato la sua vergogna per una prestazione di quel tipo.