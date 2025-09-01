Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Lezione di amor proprio

Leggi il commento del direttore del Corriere dello Sport-Stadio
Lezione di amor proprio© Getty Images
Ivan Zazzaroni
2 min
Juventus

Juventus

Tutte le notizie sulla squadra

Da questa sera alle 20 e un minuto e - salvo sorprese - fino al 30 giugno, Dusan Vlahovic sarà un costosissimo parametro zero. Ma un parametro zero speciale poiché nelle prime due giornate di campionato ha segnato due volte in 38 minuti (10 e 28) portando 2 punti alla Juve e facendole probabilmente - ripeto, probabilmente - risparmiare un centinaio di milioni tra cartellino e stipendio al lordo di Kolo Muani.

Non sto parlando di un benefattore, sia chiaro, ma di un professionista a lungo discusso che nel periodo di maggiore difficoltà personale ha tirato fuori le palle e dentro i palloni, chiarendo alla società che lo paga parecchio di voler arrivare fino in fondo. Per più di un motivo.

Partite come Genoa-Juve Mario Sconcerti le definiva sporche. Sporche perché non belle, comunque intense e piene di imprecisioni. Da una partita sporca con tanto di emozione finale (la traversa di Masini) è uscita nuovamente una certezza: Vlahovic non ha perso il senso del gol, né la voglia di farlo. E si comporta seriamente.

Mi dicono che la Juve abbia insistito su Kolo anche per paura che “questo” Dusan mollasse subito dopo la fine del mercato. Io credo che non sarà così e che la storia tra lui e il club possa anche registrare una svolta.

PS. Nutro qualche perplessità sulla disposizione a 5 (difensori veri) del primo tempo: per 40 minuti la Juve ha fatto provincia, poi s’è acceso Yildiz e in un paio di occasioni il Genoa ha tremato.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

Da non perdere

Vlahovic da urloJuve scatenata: è fatta per Zhegrova

Juve, i migliori video