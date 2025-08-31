Genoa-Juve diretta: segui la partita di Serie A oggi LIVE

18:20

Chiellini frena sul mercato: "Contento dei giocatori che abbiamo". Su Kolo Muani...

Chiellini a Dazn: "Kolo Muani? Io ripeto quello che ha detto in settimana Comolli: capisco che sia un vostro tema caldo oggi, ma per noi oggi la partita è la cosa più importante. Ci sono ancora 24 ore, ma il focus va sul Genoa, che è una buona squadra, va sulla partita che è difficile, va sui nostri giocatori che sono giocatori importanti e che oggi affronteranno una partita tosta. Difficile da giocare in questo campo come tutti sanno, e mi aspetto tanto da loro. Poi ci sarà tempo per tutto il resto. Ultimi giorni di mercato? Penso che si dia poco valore al mantenere la rosa. Quello che sta facendo Igor in questi mesi è tanto importante, si è visto un grande cambio e io sono contento dei giocatori che abbiamo. Speriamo di vincere".

18:10

Conceicao: "Volevo rimanere alla Juve, ora voglio fare la differenza"

Le parole di Conceicao a Dazn prima della partita: "Volevo rimanere alla Juve. Adesso devo mostrare in campo che merito questa fiducia, fare la differenza e aiutare la squadra. Yildiz è un grande giocatore, giocare con lui è facile perché è un giocatore forte ma così come con tutta la squadra perché abbiamo una squadra forte. Col nuovo ruolo ho più libertà ma a me piace giocare, voglio fare il meglio per la squadra e quello che mi chiede il mister".

18:05

Tudor: "Mercato complicato, Comolli sta provando a fare il meglio"

18:00

Bremer-Conceicao, le prime volte contro il Genoa

Sono due i giocatori titolari della Juventus che hanno segnato il loro primo gol in Serie A contro il Genoa: prima Bremer nel novembre 2019 con la maglia del Torino, poi Conceicao nella scorsa stagione, quella che al momento è la sua unica partita in trasferta.

17:50

Dove vedere Genoa-Juve

17:45

Juve, parola d'ordine continuità

L'esordio allo Stadium ha evidenziato l'ottimo potenziale offensivo della Juventu, che è la squadra che conta più conclusioni (25) nel primo turno di questo campionato, mentre il Genoa ne ha effettuate soltanto cinque (come la Lazio): più, soltanto, di Fiorentina e Cremonese (quattro a testa). A Marassi la squadra di Tudor dovrà confermare questo trend.

17:36

La formazione ufficiale del Genoa

GENOA (4-2-3-1): Leali; Norton-Cuffy, Ostigard, Vasquez, Martin; Masini, Frendrup; Carboni, Stanciu, Ellertsson; Colombo. Allenatore: Vieira.

17:30

Juve, la formazione ufficiale

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, Locatelli, Thuram, Joao Mario; Conceicao, Yildiz; David. All: Tudor.