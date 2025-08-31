Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Dove vedere Genoa-Juve in tv? Dazn o Sky, orario

Scopri tutto ciò che c'è da sapere sull'impegno della squadra di Tudor, ospite della formazione di Patrick Vieira: le ultime sulle scelte dei due allenatori

Dopo aver battuto il Parma all'esordio, la Juve di Igor Tudor si presenta a Marassi per affrontare il Genoa di Patrick Vieira, reduce dal pareggio a reti bianche con il Lecce di Di Francesco. Una seconda giornata di campionato che potrebbe fornire ulteriori indicazioni ai due allenatori, alla vigilia della chiusura del mercato estivo e all'alba della prima sosta dedicata alle nazionali in questa nuova stagione sportiva. Bianconeri orfani dello squalificato Cambiaso, che salterà anche il big match con l'Inter.

Genoa-Juve, l'orario

Genoa-Juve andrà in scena oggi, domenica 31 agosto, alle ore 18:30 allo stadio "Luigi Ferraris" di Genova.

Dove vedere Genoa-Juve in diretta tv

Genoa-Juve sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Genoa-Juve, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo solo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita di Marassi in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Le probabili formazioni di Vieira e Tudor

GENOA (4-2-3-1): Leali; Norton-Cuffy, Ostigard, Vasquez, Martin; Masini, Frendrup; Carboni, Stanciu, Gronbaek; Colombo. Allenatore: Vieira.

A disposizione: Siegrist, Sommariva, Sabelli, Marcandalli, Thorsby, Ellertsson, Messias, Venturino, Malinovskyi, Vitinha, Ekuban, Cuenca, Ekhator, Fini.

Indisponibili: Otoa. Squalificati: -. Diffidati: -.

JUVE (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, Locatelli, Thuram, Kostic; Conceiçao, Yildiz; David. Allenatore: Tudor.

A disposizione: Pinsoglio, Fuscaldo, Rugani, Joao Mario, McKennie, Adzic, Koopmeiners, Nico Gonzalez, Vlahovic.

Indisponibli: Milik, Cabal, Miretti, Perin, Rouhi. Squalificati: Cambiaso. Diffidati: -.

 

 

