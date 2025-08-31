Dove vedere Genoa-Juve in tv? Dazn o Sky, orario

Genoa-Juve, l'orario

Genoa-Juve andrà in scena oggi, domenica 31 agosto, alle ore 18:30 allo stadio "Luigi Ferraris" di Genova.

Dove vedere Genoa-Juve in diretta tv

Genoa-Juve sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Genoa-Juve, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo solo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita di Marassi in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.