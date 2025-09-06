Juve, senti David: "Competitivi in ogni competizioni. Giocare insieme a Vlahovic? Non ci sarebbero problemi"

David: "L'obiettivo è vincere più partite possibili"

“Sto imparando piano piano l'italiano, non ho ancora un insegnante, ma l’avrò presto. A ora so dire "Buongiorno" e "A domani"”. David ha iniziato il campionato con un gol nella prima giornata contro il Parma: “Sempre importante per un attaccante iniziare facendo gol, l’obiettivo è di vincere più partite possibili” ha dichiarato l'attaccante, che nel corso della sua presentazione aveva parlato del suo obiettivo di segnare 25 gol: "Proverò a segnarne il più possibile, qualora dovessi arrivare a 25 ne sarei felice, se non dovessi farcela pazienza: darò il massimo”. Oltre a David, l'altro autore dei gol in campionato della Juventus in queste prime due giornate è stato Dusan Vlahovic. E se i due giocassero insieme? Il canadese ha risposto a riguardo: "Sì, penso che sia possibile. Spetta all’allenatore decidere, ma non ci sarebbero problemi per me a giocare con lui”. Infine, un commento su Juventus-Inter in programma la prossima giornata: "Partita molto importante per la stagione e per i tifosi, cercheremo di preparare la partita al meglio, poi vedremo come andrà”.

