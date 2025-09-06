Juve, senti David: "Competitivi in ogni competizioni. Giocare insieme a Vlahovic? Non ci sarebbero problemi"

“Penso che potremo competere in qualsiasi competizione a cui partecipiamo, tentando di arrivare il più lontano possibile”. Ambiziose le dichiarazioni di Jonathan David. L'attaccante della Juventus ha parlato ai microfoni di Sport Mediaset nel corso di questa sosta per le nazionali, nelle quali prepara il Mondiale casalingo che giocherà con la maglia del suo Canada.
David: "L'obiettivo è vincere più partite possibili"
“Sto imparando piano piano l'italiano, non ho ancora un insegnante, ma l’avrò presto. A ora so dire "Buongiorno" e "A domani"”. David ha iniziato il campionato con un gol nella prima giornata contro il Parma: “Sempre importante per un attaccante iniziare facendo gol, l’obiettivo è di vincere più partite possibili” ha dichiarato l'attaccante, che nel corso della sua presentazione aveva parlato del suo obiettivo di segnare 25 gol: "Proverò a segnarne il più possibile, qualora dovessi arrivare a 25 ne sarei felice, se non dovessi farcela pazienza: darò il massimo”. Oltre a David, l'altro autore dei gol in campionato della Juventus in queste prime due giornate è stato Dusan Vlahovic. E se i due giocassero insieme? Il canadese ha risposto a riguardo: "Sì, penso che sia possibile. Spetta all’allenatore decidere, ma non ci sarebbero problemi per me a giocare con lui”. Infine, un commento su Juventus-Inter in programma la prossima giornata: "Partita molto importante per la stagione e per i tifosi, cercheremo di preparare la partita al meglio, poi vedremo come andrà”.