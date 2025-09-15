Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Locatelli prima di Juve-Borussia Dortmund: "Siamo in fiducia. Dall'Inter ci portiamo dietro l'entusiasmo"

Le parole del capitano bianconero alla vigilia dell'esordio stagionale in Champions League. "Dal derby d'Italia ci portiamo dietro l'entusiasmo"
Locatelli prima di Juve-Borussia Dortmund: "Siamo in fiducia. Dall'Inter ci portiamo dietro l'entusiasmo"
Dopo la vittoria nel derby d'Italia contro l'Inter, la Juventus torna in campo. Lo farà domani, 16 settembre, sempre all'Allianz Stadium, quando in occasione della prima giornata di Champions League affronteranno il Borussia Dortmund. Alla vigilia della partita il capitano bianconero Locatelli ha parlato ai microfoni di Sky. "Giocare la prima in casa è speciale. Dal derby d'Italia ci portiamo dietro l'entusiasmo".

Locatelli: "Sarà una partita diversa. Dobbiamo essere più aggressivi"

Juventus e Borussia Dortmund si sono già incontrate in stagione, in un'amichevole giocata in Germania: "Ogni partita fa storia a sé, domani sarà una partita diversa rispetto a quella con l'Inter, nella quale loro sono stati bravi a schiacciarci". Locatelli ha voluto evidenziare lo stato fisico ed emotivo della squadr: "Dovremmo essere noi stessi e fare il nostro gioco. Domani sarà una partita diversa, dobbiamo essere più aggressivi. Stiamo bene, siamo in fiducia, dobbiamo andare avanti così".

