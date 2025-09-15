Locatelli prima di Juve-Borussia Dortmund: "Siamo in fiducia. Dall'Inter ci portiamo dietro l'entusiasmo"

Locatelli: "Sarà una partita diversa. Dobbiamo essere più aggressivi"

Juventus e Borussia Dortmund si sono già incontrate in stagione, in un'amichevole giocata in Germania: "Ogni partita fa storia a sé, domani sarà una partita diversa rispetto a quella con l'Inter, nella quale loro sono stati bravi a schiacciarci". Locatelli ha voluto evidenziare lo stato fisico ed emotivo della squadr: "Dovremmo essere noi stessi e fare il nostro gioco. Domani sarà una partita diversa, dobbiamo essere più aggressivi. Stiamo bene, siamo in fiducia, dobbiamo andare avanti così".