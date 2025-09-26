Tudor: "Conceiçao ha avuto qualche problemino. Attacco? Ho tre punte forti"

Dopo la partita contro il Verona Tudor si è lamentato pubblicamnte dei torti arbitrali subiti. Rocchi in settimana ha dato ragione all'allenatore bianconero. Su questo fatto, in conferenza stampa proprio il tecnico ha risposto: "Non devo rispondere a niente. Mi hanno comunicato questa robe e si va avanti. Non ho niente da aggiungere". Sullo stato fisico della squadra: "Abbiamo usato due giorni liberi per rinfrescare. Siamo concentrati con la giusta carica. Sono in fiducia. La squadra sta bene. Quando giochi una volta a settimana è un calcio diverso. L'allenatore in questo caso deve essere ancora più bravo a coinvolgere tutto e a scegliere. Però è difficile perchè a certi allenatori non vuoi mai rinunciare". Da valutare le condizioni di alcuni calciatori: "Conceiçao ha avuto qualche problemino: vediamo domani. Zhegrova sta lavorando". In attacco, Tudor ha detto la sua circa la possibilità delle due punte: "Stiamo continuando a lavorare sulla strada tracciata. Vlahovic? Ho tre attaccanti forti e si sceglie in base alle partite. Ci sarà spazio per tutti: l'annata è lunga. Sono contento di avere tre giocatori forti".

"Cambiaso? Potenzialmente un giocatore da migliori club al mondo"

Un possibile cambio di ruolo potrebbe averlo Cambiaso. Sull'esterno Tudor ha speso parole al miele: "Ha un cervello diverso. Vede da terzino o da quinto le cose che vede un centrocampista. È un giocatore di primissimo livello deve avere più costanza nelle prestazioni. Dipende sempre da lui. Potenzialmente è uno dei giocatori da migliori club al mondo. Io ci credo veramente, però deve decidere lui e se lui decide veramente può giocare nel Real Madrid, nel Manchester City, nel Liverpool”. Un commento anche sul duello tra Conte e Allegri in Milan-Napoli: "Con Conte non ci sentiamo, ci siamo visti in passato. Basta vedere le bacheche di trofei che hanno vinto. Sono due persone di valori, vere, giuste, che fanno bene al calcio. Diversi nel modo di allenare, ma grandi allentori e grandi personaggi".