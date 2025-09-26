La Juve si rifà le punte: ora tocca a David

Juve, illusione David

Il bomber canadese, primo grande colpo dell’estate, vuole prendersi definitivamente la Juve e punta al rilancio dal primo minuto dopo la panchina di Verona. L’inizio del suo percorso in bianconero aveva abbagliato, grazie al gol al Parma al debutto, ma si è rivelato un’illusione perché successivamente l’ex Lilla non ha brillato. Un gol divorato contro il Genoa, l’assist per Adzic contro l’Inter, una serata non memorabile contro il Borussia Dortmund e un ingresso senza squilli dalla panchina con l’Hellas: un rendimento sull’altalena, insomma, senza la continuità auspicata. La ricetta in questi casi è il tempo, necessario per trovare il giusto feeling con la realtà bianconera, aspetto mai semplice per ogni nuovo acquisto. A pesare è stato anche un nodo tattico: Tudor l’ha impiegato sia come prima punta, sia un po’ più indietro come trequartista e quest’alternanza di posizione evidentemente non l’ha agevolato nel cammino di adattamento. Non è una novità per David ricoprire entrambi i ruoli visto che ha fatto la seconda punta anche con il Lilla e la Nazionale canadese. «Dobbiamo adattarci ai nuovi e alle loro caratteristiche» riassume Igor e questo può avvenire appunto soltanto con il tempo e con il lavoro quotidiano in allenamento.

Verso la Juventus

Adesso Jonathan vuole tornare protagonista già da domani contro l’Atalanta e per questo è in corsa per un posto con Vlahovic. Dusan è partito indietro nelle gerarchie perché l’avvento del canadese, cui è seguito quello di Openda, l’ha retrocesso a riserva, ma ha messo la freccia e ha compiuto il sorpasso a suon di gol. Ben quattro (più un assist) finora , realizzati sempre entrando dalla panchina. Il serbo deve sfatare il tabù della maglia da titolare: quando parte dal primo minuto, non riesce a incidere. Pure per lui l’incrocio con la Dea quindi può diventare importante anche perché con i nerazzurri ha un feeling particolare: in carriera ha segnato cinque gol all’Atalanta in campionato, uno ogni 88 minuti. Il testa a testa è in corso e adesso tocca a David inseguire. E poi c’è il terzo concorrente, Openda. Il belga ha giocato 119 in tutto finora - titolare con il Borussia Dortmund in Champions League e subentrato con Inter e Verona - e per lui vale il discorso fatto per David, visto anche l’ex Lipsia è stato alternato da prima punta e sulla trequarti senza ottenere le risposte attese. Riassunto: in tre per un posto, in attesa della nuova formula a due punte.