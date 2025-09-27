Juve, Chiellini su Vlahovic: "Non si muove, voci surreali"

"Vlahovic? E' molto semplice: sarà un giocatore della Juventus fino al 30 giugno del 2026" . Così Giorgio Chiellini ha spiegato molto semplicemente la situazione di Vlahovic. Il Director of Football Strategy della Juventus ha parlato ai microfoni di Dazn prima della partita contro l'Atalanta : "Quello che si legge in questi giorni è per noi surreale. Vlahovic non si muove, è un giocatore della Juve importante, sia che giochi dall'inizio, sia che entri".

Juve, le parole di Chiellini

Chiellini prosegue parlando dell'attaccante dei bianconeri: "Speriamo che oggi faccia bene quando sarà della partita e che magari faccia gol come ha fatto nelle ultime partite. Si sta allenando bene, ha un atteggiamento ottimo sin dal primo giorno di ritiro e lo sta dimostrando in campo e il campo sta ripagando i sacrifici che fa durante la settimana". Sulla partita ha aggiunto: "Saranno 90 minuti molto importanti, veniamo da una settimana in cui abbiamo lavorato bene. È un campo in cui non siamo mai riusciti a vincere negli ultimi anni". Infine un commento su Koopmeiners: "È un mediano, la speranza è di riuscire a creare movimento e riuscire a sfruttare i suoi inserimenti. Credo possa essere una partita che potrà fargli acquisire fiducia".