Juve, Chiellini su Vlahovic: "Non si muove, voci surreali"

"Vlahovic? E' molto semplice: sarà un giocatore della Juventus fino al 30 giugno del 2026". Così Giorgio Chiellini ha spiegato molto semplicemente la situazione di Vlahovic. Il Director of Football Strategy della Juventus ha parlato ai microfoni di Dazn prima della partita contro l'Atalanta: "Quello che si legge in questi giorni è per noi surreale. Vlahovic non si muove, è un giocatore della Juve importante, sia che giochi dall'inizio, sia che entri".
Juve, le parole di Chiellini
Chiellini prosegue parlando dell'attaccante dei bianconeri: "Speriamo che oggi faccia bene quando sarà della partita e che magari faccia gol come ha fatto nelle ultime partite. Si sta allenando bene, ha un atteggiamento ottimo sin dal primo giorno di ritiro e lo sta dimostrando in campo e il campo sta ripagando i sacrifici che fa durante la settimana". Sulla partita ha aggiunto: "Saranno 90 minuti molto importanti, veniamo da una settimana in cui abbiamo lavorato bene. È un campo in cui non siamo mai riusciti a vincere negli ultimi anni". Infine un commento su Koopmeiners: "È un mediano, la speranza è di riuscire a creare movimento e riuscire a sfruttare i suoi inserimenti. Credo possa essere una partita che potrà fargli acquisire fiducia".