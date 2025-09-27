Juventus-Atalanta diretta: formazioni, risultato e aggiornamenti in tempo reale. Segui la Serie A oggi LIVE

Tudor contro Juric all'Allianz Stadium di Torino. La Juventus torna in campo contro l'Atalanta per la quinta giornata di Serie A , nel big match delel 18 del sabato. I bianconeri di Tudor sono reduci dal pareggio in trasferta contro l'Hellas Verona e al momento si trovano al secondo posto in classifica con 10 punti , a -2 dal Napoli capolista . Mentre la nuova Dea di Juric viene dalla bella vittoria esterna contro il Torino, battuto con un netto 3-0 (doppietta di Krstovic e gol di Sulemana). Non ci sarà Conceicao nella Vecchia Signora, che non è stato convocato per risparmio di energie in vista dei prossimi impegni, e quindi si unisce alla lista degli indisponibili insieme a Miretti e Milik. Segui il match di campionato, con il pre-partita e tutte le interviste dei protagonisti con la diretta del Corriere dello Sport-Stadio.

Sulemana porta la Dea sull'1-0: Adzic sbaglia tutto e si allunga il pallone a un metro dal ganese, che si beve anche la copertura di Gatti e tira con il sinistro, allargandosi il pallone che passa proprio sotto le gambe del montenegrino, battendo Di Gregorio. Capriole e salti di gioia nell'esultanza di Kamaldeen

Ahanor recupera palla su Adzic a centrocampo e innesca l'azione, lanciandosi poi verso la porta. Krstovic ne premia l'inserimento e sulla conclusione di Ahanor dal limite è decisiva la chiusura di Bremer

Gli arbitri di Juve-Atalanta

Arbitro: Simone Sozza (Sez. AIA di Seregno)

Assistenti: Davide Imperiale (Sez. AIA di Genova), Valerio Vecchi (Sez. AIA di Lamezia Terme)

IV Ufficiale: Livio Marinelli (Sez. AIA di Tivoli)

VAR: Francesco Meraviglia (Sez. AIA di Pistoia)

AVAR: Valerio Marini (Sez. AIA di Roma 1)

Juric prima del match

"La Juve sta facendo tanto bene, sarà una partita difficile. Loro sono compatti anche se hanno preso molti gol ultimamente. Fanno un buon lavoro sui passaggi ma noi dobbiamo giocare bene e fare la nostra partita come accaduto nelle ultime due. Il loro attacco può darci problemi? Sì, può succedere perché da quella parte non c’è Conceiçao ma un altro che toglie punti di riferimento, e anche Yildiz ha giocato a volte largo e a volte più in mezzo, ma noi dovremo essere pronti a qualsiasi cambiamento"

Tutto pronto

Le squadre scendono in campo per l'Inno della Serie A

Zappacosta: "Juve? Cercheremo di metterla in difficoltà"

"Serviranno impegno, costanza e voglia di vincere. Sappiamo di affrontare una squadra molto forte ma abbiamo preparato bene la partita e cercheremo di metterli in difficoltà in ogni modo. La differenza la fanno i giocatori e dovremo stare attenti a loro ma anche viceversa. Una vittoria qui darebbe una spinta molto grande. Il mister Juric si è inserito molto bene, lo seguiamo e siamo fiduciosi"

Fortino Allianz

La Juventus ha vinto 10 delle ultime 11 partite all'Allianz Stadium in Serie A, perdendo solo contro l'Atalanta lo scorso 9 marzo; nessuna squadra ha una percentuale più alta di successi casalinghi nell'anno solare 2025 nei Big-5 campionati europei: 91%, al pari del Monaco (10/11) - min. due gare

L'Atalanta sbanca Torino

La Dea è rimasta imbattuta nelle ultime sette gare all'Allianz Stadium in campionato (2V, 5N), solo contro il Torino (nove tra il 1973 e il 1980) i bianconeri hanno registrato una striscia più lunga senza successi casalinghi in Serie A. In più, dopo il 4-0 dello scorso 9 marzo, la Dea potrebbe vincere due trasferte di fila contro la Juventus solo per la seconda volta in Serie A, dopo il periodo tra gennaio e ottobre 1989 con Emiliano Mondonico allenatore

