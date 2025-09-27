Juventus-Atalanta diretta: formazioni, risultato e aggiornamenti in tempo reale. Segui la Serie A oggi LIVE

- 45 + 1'K. Sulemana
Tudor contro Juric all'Allianz Stadium di Torino. La Juventus torna in campo contro l'Atalanta per la quinta giornata di Serie A, nel big match delel 18 del sabato. I bianconeri di Tudor sono reduci dal pareggio in trasferta contro l'Hellas Verona e al momento si trovano al secondo posto in classifica con 10 punti, a -2 dal Napoli capolista. Mentre la nuova Dea di Juric viene dalla bella vittoria esterna contro il Torino, battuto con un netto 3-0 (doppietta di Krstovic e gol di Sulemana). Non ci sarà Conceicao nella Vecchia Signora, che non è stato convocato per risparmio di energie in vista dei prossimi impegni, e quindi si unisce alla lista degli indisponibili insieme a Miretti e Milik. Segui il match di campionato, con il pre-partita e tutte le interviste dei protagonisti con la diretta del Corriere dello Sport-Stadio.
19:27
68' - Bremer in agguato
Il brasiliano impatta di testa su angolo, ostacolandosi con Kelly: la palla si impenna e diventa facile per Carnesecchi
19:24
65' - Bellanova di testa
De Ketelaere punta Joao Mario e trova il fondo, crossando benissimo per Bellanova che arriva in corsa e indirizza in porta di testa: sulla traiettoria c'è Cambiaso che salva la sua porta
19:23
64' - cambi per la Juve
Entrano Zhegriva e Joao Mario al posto di Openda e Gatti
19:22
63' - Di Gregorio con le dita su Pasalic
Occasione per l'Atalanta: il croato svetta di testa e costringe Di gregorio ad allungarsi più che può, sfiorando il pallone con le dita delle mani, alzandolo sopra la traversa. La Dea si guadagna il corner
19:20
60' - sostituzioni per Juric
De Ketelaere prende il posto di Sulemana, l'autore del gol che decide il match
19:16
57' - cambi per Tudor
Escono Thuram e Adzic; entrano McKennie e Vlahovic
19:16
57' - Adzic cerca il pari
La Juve sta cercando di riprendere il match. Lo scambio con Openda non va a buon fine: il fendente rasoterra non viene agganciato dal belga
19:11
52' - errore clamoroso di Krstovic
Il montenegrino si divora il gol del 2-0 per la Dea: Bremer a vuoto sul lancio di Pasalic, raccoglie Krstovic che tutto solo davanti a Di Gregorio calcia malissimo con il sinistro e non inquadra la porta. Il tiro finisce lontano dal secondo palo
19:08
48' - punizione per la Juve
Fallo su Openda di Djimsiti: Adzic prova a cercare Bremer sul secondo palo, ma allontana Kossounou
19:04
45' - inizia il secondo tempo
Si riparte senza cambi: 1-0 per l'Atalanta. Secondo gol consecutivo per Sulemana, sempre in trasferta: dopo il Torino, la Juventus. Il classe 2002 ne aveva segnato solo una in tutta la passata stagione di Premier League (26 partite) con il Southampton
18:50
Juventus-Atalanta 1-0
Finisce il primo tempo a Torino: decide il gol di Sulemana per il momento
18:47
46' - Atalanta in vantaggio
Sulemana porta la Dea sull'1-0: Adzic sbaglia tutto e si allunga il pallone a un metro dal ganese, che si beve anche la copertura di Gatti e tira con il sinistro, allargandosi il pallone che passa proprio sotto le gambe del montenegrino, battendo Di Gregorio. Capriole e salti di gioia nell'esultanza di Kamaldeen
18:46
45' - recupero
Saranno due i minuti di recupero da giocare prima della fine del primo tempo
18:46
44' - tentativo di Yldiz
Troppo centrale e debole il tiro del turco, che viene parato senza alcuna difficoltà da Carnesecchi
18:41
38' - Sulemana flash
Dalla sinistra Sulemana vince un contrasto e poi velocissimo a entrare in area: bene la difesa della Juve che lo chiude concedendo l'angolo
18:38
36' - Openda blindato
Openda si coordina bene con un tiro al volo dal limite, respinge Djimsiti
18:33
32' - giallo per De Roon
Il capitano dell'Atalanta è il primo ammonito: punito con il cartellino per il fallo su Thuram, che stava andando da solo verso la porta di Carnesecchi
18:29
29' - brivido Dea
Djimsiti intercetta l'angolo di Samardzic: colpisce di testa sopra la traversa
18:19
18' - occasionissima Thuram
Kephren sfiora il gol dell'1-0: lascia partire un destro potente dalla distanza, sporcato da Pasalic. Il tentativo finisce di pochissimo di lato
18:18
17' - Adzic manda in corner
Occasione per la Juve: super Cambiaso che arriva in area a servire Yildiz. Il turco appoggia al limite per Adzic che però viene murato in tuffo da Carnesecchi, verso la bandierina del corner
18:15
14' - Krostovic pericoloso
Krostovic la gira con il destro: il pallone sfiora il palo
18:11
9' - Ahanor ci prova
Ahanor recupera palla su Adzic a centrocampo e innesca l'azione, lanciandosi poi verso la porta. Krstovic ne premia l'inserimento e sulla conclusione di Ahanor dal limite è decisiva la chiusura di Bremer
18:08
7' - Bremer di testa
Ennesimo calcio d'angolo per la Juve: Cambiaso serve Bremer che però non ci arriva di testa
18:05
4' - brivido Koop
Grande partenza della Juve con Pasalic che sbaglia e lascia il pallone a Koopmeiners: l'olandese carica il destro che però gonfia l'esterno della rete
18:03
2' - palo di Kalulu
Palo esterno del bianconero che cerca subito la porta di Carnesecchi di testa
18:02
1' - inizia Juve-Atalanta
Subito in pressing la Juve che calcia il primo pallone della partita
18:00
Gli arbitri di Juve-Atalanta
Arbitro: Simone Sozza (Sez. AIA di Seregno)
Assistenti: Davide Imperiale (Sez. AIA di Genova), Valerio Vecchi (Sez. AIA di Lamezia Terme)
IV Ufficiale: Livio Marinelli (Sez. AIA di Tivoli)
VAR: Francesco Meraviglia (Sez. AIA di Pistoia)
AVAR: Valerio Marini (Sez. AIA di Roma 1)
18:01
Juric prima del match
"La Juve sta facendo tanto bene, sarà una partita difficile. Loro sono compatti anche se hanno preso molti gol ultimamente. Fanno un buon lavoro sui passaggi ma noi dobbiamo giocare bene e fare la nostra partita come accaduto nelle ultime due. Il loro attacco può darci problemi? Sì, può succedere perché da quella parte non c’è Conceiçao ma un altro che toglie punti di riferimento, e anche Yildiz ha giocato a volte largo e a volte più in mezzo, ma noi dovremo essere pronti a qualsiasi cambiamento"
17:59
Tutto pronto
Le squadre scendono in campo per l'Inno della Serie A
17:56
Zappacosta: "Juve? Cercheremo di metterla in difficoltà"
"Serviranno impegno, costanza e voglia di vincere. Sappiamo di affrontare una squadra molto forte ma abbiamo preparato bene la partita e cercheremo di metterli in difficoltà in ogni modo. La differenza la fanno i giocatori e dovremo stare attenti a loro ma anche viceversa. Una vittoria qui darebbe una spinta molto grande. Il mister Juric si è inserito molto bene, lo seguiamo e siamo fiduciosi"
17:54
Fortino Allianz
La Juventus ha vinto 10 delle ultime 11 partite all'Allianz Stadium in Serie A, perdendo solo contro l'Atalanta lo scorso 9 marzo; nessuna squadra ha una percentuale più alta di successi casalinghi nell'anno solare 2025 nei Big-5 campionati europei: 91%, al pari del Monaco (10/11) - min. due gare
17:50
L'Atalanta sbanca Torino
La Dea è rimasta imbattuta nelle ultime sette gare all'Allianz Stadium in campionato (2V, 5N), solo contro il Torino (nove tra il 1973 e il 1980) i bianconeri hanno registrato una striscia più lunga senza successi casalinghi in Serie A. In più, dopo il 4-0 dello scorso 9 marzo, la Dea potrebbe vincere due trasferte di fila contro la Juventus solo per la seconda volta in Serie A, dopo il periodo tra gennaio e ottobre 1989 con Emiliano Mondonico allenatore
17:40
Tudor e la secca risposta a Rocchi sugli arbitri: "Mi hanno comunicato queste robe e io..."
Dopo il pareggio contro il Verona, torna in campo la Juventus. Nella quinta giornata di Serie A, i bianconeri ospitano all'Allianz Stadium l'Atalanta di Juric. Un rapporto importante tra i due allenatori, come raccontato da Tudor nella conferenza stampa della vigilia: "È un mio amico, un ragazzo con dei valori. Ha un modo di allenare fantastico, un po' sottovalutato. Ha sempre fatto cose straordinarie e sottovalutate. Domani sarà una partita tra due squadre di primissimo livello"...
17:35
Chiellini: "Vlahovic non si muove dalla Juve"
Il big match a Torino e domani a Milano: "La Juve prima in classifica? Guardo solo i 90' di oggi, ci siao allenati bene e abbiamo recuperato, sarà una settimana impegnativa. Oggi contro la Dea dovremmo fare una bella prova, negli ultimi anni non siamo mai riusciti a vincere, speriamo di portare a casa una bella partita e il risultato. Koop? È un mediano, con l'Inter ha giocato diversamente ma la speranza è di trovare movimento con i suoi inserimenti, visto che l'Atalanta gioca a uomo. Ha bisogno di fiducia. Da dirigente come si gestisce il caso Vlahovic? Semplice sarà un giocatore della Juve fino al 30 giungo 2026 e quello che leggiamo è surreale. Lui non si muove, è un giocatore importante sia quando parte titolare e sia quando entra dalla panchina. Speriamo oggi giochi bene, sia decisivo, lui si sta allenando bene"
17:30
Openda: "La mia prima esultanza con la Juve..."
"Cosa voglio dimostrare a Tudor? Sicuramente abbiamo tantissimi giocatori forti in avanti, ma lavoriamo tutti per dare il massimo. Non mi interessa la prestazione personale, ma voglio dare una mano a tutta la squadra. Oggi sarà ancora più importante questo aspetto, difendere bene e non concedere opportunità e gol all'Atalanta, perchè nelle prime partite abbiamo concesso un po' troppo. La mia prima esultanza con la Juve? Mi auguro che potrete vederla oggi"
17:24
Juve, tabù Dea
La Juventus non batte in casa l'Atalanta dalla stagione 2017/18 (2-0 con le reti di Higuain e Matuidi), poi sono arrivati cinque pareggi e due sconfitte negli ultimi sette scontri
17:15
L'Atalanta sfoggia la terza maglia
I nerazzurri oggi scendono in campo con la terza divisa, una maglia che nel suo motivo ondulato "richiama i capelli fluenti della ninfa Atalanta" mentre "tre linee diagonali attraversano lo sfondo arancione brillante, simbolo dell’energia e dello spirito dei tifosi atalantini"
Pure energy ⚡#JuveAtalanta #GoAtalantaGo ⚫ pic.twitter.com/AE6PJTpgQa— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) September 27, 2025
17:05
Juve, CdA e nuovi conti: scatta il bond da 150 milioni
Il bilancio 2024-2025 della Juventus, pubblicato ieri, presenta una perdita netta di 58 milioni che rappresenta un miglioramento rispetto al “rosso” di 199,2 dell’anno precedente, sebbene comporti ancora una chiamata degli azionisti a ricapitalizzare la società. Grazie al ritorno in Champions e al Mondiale per club (da cui sono arrivati, rispettivamente, 75 e 27 milioni) e al player trading che ne ha prodotti 110 (contro i 34 dell’anno precedente) i ricavi complessivi sono tornati sopra i 500 milioni: esattamente 529, superando di 135 il 2023-2024 e anche l’ultima stagione con la Champions, cioè il 2022-2023, quando i ricavi arrivarono a 507,6...
17:01
Atalanta, gli 11 titolari contro la Juve
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Ahanor; Bellanova, de Roon, Pasalic, Zappacosta; Samardzic, Sulemana; Krstovic.
A disposizione: Rossi, Sportiello, Bernasconi, Obrić, Brescianini, Musah, Éderson, Lookman, De Ketelaere, Maldini
Allenatore: Juric
16:58
Juventus, la formazione ufficiale
JUVENTUS (3-4-3): Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, Koopmeiners, K. Thuram, Cambiaso; Adzic, Openda, Yldiz.
A disposizione: Perin, Pinsoglio, Cabal, João Mário, Rugani, Kostić, Locatelli, McKennie, David, Vlahović, Zhegrova
Allenatore: Tudor
16:55
Vlahovic e il rendimento
Nelle due partite in cui è partito titolare in questa stagione con la Juventus tra tutte le competizioni (escluso il Mondiale per club), Dusan Vlahovic non ha né segnato né fornito assist, mentre nelle tre gare in cui è subentrato ha preso parte a cinque gol (quattro reti e un assist). Il serbo ha segnato cinque gol contro l'Atalanta in campionato, con una rete in media ogni 88 minuti - record per lui di minuti/gol tra le avversarie attualmente presenti in Serie A
16:45
Dove vedere Juve-Atalanta in tv? Dazn o Sky, orario
Juve-Atalanta sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN. L'app di DAZN è disponibile su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Allianz Stadium di Torino (Piemonte)