Juventus-Atalanta diretta: formazioni, risultato e aggiornamenti in tempo reale. Segui la Serie A oggi LIVE

I bianconeti di Tudor affrontano in casa la Dea di Juric per la quinta giornata di campionato
Juve
Juve
    Atalanta
    Atalanta
    • 45 + 1'K. Sulemana
    0 - 1
    73' 2° tempo
    Serie A - 27.09.2025
    Allianz Stadium

    Arbitro Simone Sozza
    TabellinoCalendarioClassifiche
    Juve
    0 - 1
    73' 2° tempo
    Atalanta
    21 min
    Aggiorna

    Tudor contro Juric all'Allianz Stadium di Torino. La Juventus torna in campo contro l'Atalanta per la quinta giornata di Serie A, nel big match delel 18 del sabato. I bianconeri di Tudor sono reduci dal pareggio in trasferta contro l'Hellas Verona e al momento si trovano al secondo posto in classifica con 10 punti, a -2 dal Napoli capolista. Mentre la nuova Dea di Juric viene dalla bella vittoria esterna contro il Torino, battuto con un netto 3-0 (doppietta di Krstovic e gol di Sulemana). Non ci sarà Conceicao nella Vecchia Signora, che non è stato convocato per risparmio di energie in vista dei prossimi impegni, e quindi si unisce alla lista degli indisponibili insieme a Miretti e Milik. Segui il match di campionato, con il pre-partita e tutte le interviste dei protagonisti con la diretta del Corriere dello Sport-Stadio.

    19:27

    68' - Bremer in agguato

    Il brasiliano impatta di testa su angolo, ostacolandosi con Kelly: la palla si impenna e diventa facile per Carnesecchi

    19:24

    65' - Bellanova di testa

    De Ketelaere punta Joao Mario e trova il fondo, crossando benissimo per Bellanova che arriva in corsa e indirizza in porta di testa: sulla traiettoria c'è Cambiaso che salva la sua porta

    19:23

    64' - cambi per la Juve

    Entrano Zhegriva e Joao Mario al posto di Openda e Gatti

    19:22

    63' - Di Gregorio con le dita su Pasalic

    Occasione per l'Atalanta: il croato svetta di testa e costringe Di gregorio ad allungarsi più che può, sfiorando il pallone con le dita delle mani, alzandolo sopra la traversa. La Dea si guadagna il corner

    19:20

    60' - sostituzioni per Juric

    De Ketelaere prende il posto di Sulemana, l'autore del gol che decide il match

    19:16

    57' - cambi per Tudor

    Escono Thuram e Adzic; entrano McKennie e Vlahovic 

    19:16

    57' - Adzic cerca il pari

    La Juve sta cercando di riprendere il match. Lo scambio con Openda non va a buon fine: il fendente rasoterra non viene agganciato dal belga

     

    19:11

    52' - errore clamoroso di Krstovic

    Il montenegrino si divora il gol del 2-0 per la Dea: Bremer a vuoto sul lancio di Pasalic, raccoglie Krstovic che tutto solo davanti a Di Gregorio calcia malissimo con il sinistro e non inquadra la porta. Il tiro finisce lontano dal secondo palo

    19:08

    48' - punizione per la Juve

    Fallo su Openda di Djimsiti: Adzic prova a cercare Bremer sul secondo palo, ma allontana Kossounou

    19:04

    45' - inizia il secondo tempo

    Si riparte senza cambi: 1-0 per l'Atalanta. Secondo gol consecutivo per Sulemana, sempre in trasferta: dopo il Torino, la Juventus. Il classe 2002 ne aveva segnato solo una in tutta la passata stagione di Premier League (26 partite) con il Southampton

    18:50

    Juventus-Atalanta 1-0

    Finisce il primo tempo a Torino: decide il gol di Sulemana per il momento

    18:47

    46' - Atalanta in vantaggio

    Sulemana porta la Dea sull'1-0: Adzic sbaglia tutto e si allunga il pallone a un metro dal ganese, che si beve anche la copertura di Gatti e tira con il sinistro, allargandosi il pallone che passa proprio sotto le gambe del montenegrino, battendo Di Gregorio. Capriole e salti di gioia nell'esultanza di Kamaldeen

     

     

    18:46

    45' - recupero

    Saranno due i minuti di recupero da giocare prima della fine del primo tempo

    18:46

    44' - tentativo di Yldiz

    Troppo centrale e debole il tiro del turco, che viene parato senza alcuna difficoltà da Carnesecchi

    18:41

    38' - Sulemana flash

    Dalla sinistra Sulemana vince un contrasto e poi velocissimo a entrare in area: bene la difesa della Juve che lo chiude concedendo l'angolo

    18:38

    36' - Openda blindato

    Openda si coordina bene con un tiro al volo dal limite, respinge Djimsiti

    18:33

    32' - giallo per De Roon

    Il capitano dell'Atalanta è il primo ammonito: punito con il cartellino per il fallo su Thuram, che stava andando da solo verso la porta di Carnesecchi

    18:29

    29' - brivido Dea

    Djimsiti intercetta l'angolo di Samardzic: colpisce di testa sopra la traversa

    18:19

    18' - occasionissima Thuram

    Kephren sfiora il gol dell'1-0: lascia partire un destro potente dalla distanza, sporcato da Pasalic. Il tentativo finisce di pochissimo di lato

    18:18

    17' - Adzic manda in corner

    Occasione per la Juve: super Cambiaso che arriva in area a servire Yildiz. Il turco appoggia al limite per Adzic che però viene murato in tuffo da Carnesecchi, verso la bandierina del corner

    18:15

    14' - Krostovic pericoloso

    Krostovic la gira con il destro: il pallone sfiora il palo

    18:11

    9' - Ahanor ci prova

    Ahanor recupera palla su Adzic a centrocampo e innesca l'azione, lanciandosi poi verso la porta. Krstovic ne premia l'inserimento e sulla conclusione di Ahanor dal limite è decisiva la chiusura di Bremer

    18:08

    7' - Bremer di testa

    Ennesimo calcio d'angolo per la Juve: Cambiaso serve Bremer che però non ci arriva di testa

    18:05

    4' - brivido Koop

    Grande partenza della Juve con Pasalic che sbaglia e lascia il pallone a Koopmeiners: l'olandese carica il destro che però gonfia l'esterno della rete

    18:03

    2' - palo di Kalulu

    Palo esterno del bianconero che cerca subito la porta di Carnesecchi di testa

    18:02

    1' - inizia Juve-Atalanta

    Subito in pressing la Juve che calcia il primo pallone della partita

    18:00

    Gli arbitri di Juve-Atalanta

    Arbitro: Simone Sozza (Sez. AIA di Seregno)
    Assistenti: Davide Imperiale (Sez. AIA di Genova), Valerio Vecchi (Sez. AIA di Lamezia Terme)
    IV Ufficiale: Livio Marinelli (Sez. AIA di Tivoli)
    VAR: Francesco Meraviglia (Sez. AIA di Pistoia)
    AVAR: Valerio Marini (Sez. AIA di Roma 1)

    18:01

    Juric prima del match

    "La Juve sta facendo tanto bene, sarà una partita difficile. Loro sono compatti anche se hanno preso molti gol ultimamente. Fanno un buon lavoro sui passaggi ma noi dobbiamo giocare bene e fare la nostra partita come accaduto nelle ultime due. Il loro attacco può darci problemi? Sì, può succedere perché da quella parte non c’è Conceiçao ma un altro che toglie punti di riferimento, e anche Yildiz ha giocato a volte largo e a volte più in mezzo, ma noi dovremo essere pronti a qualsiasi cambiamento"

    17:59

    Tutto pronto

    Le squadre scendono in campo per l'Inno della Serie A

    17:56

    Zappacosta: "Juve? Cercheremo di metterla in difficoltà"

    "Serviranno impegno, costanza e voglia di vincere. Sappiamo di affrontare una squadra molto forte ma abbiamo preparato bene la partita e cercheremo di metterli in difficoltà in ogni modo. La differenza la fanno i giocatori e dovremo stare attenti a loro ma anche viceversa. Una vittoria qui darebbe una spinta molto grande. Il mister Juric si è inserito molto bene, lo seguiamo e siamo fiduciosi"

    17:54

    Fortino Allianz

    La Juventus ha vinto 10 delle ultime 11 partite all'Allianz Stadium in Serie A, perdendo solo contro l'Atalanta lo scorso 9 marzo; nessuna squadra ha una percentuale più alta di successi casalinghi nell'anno solare 2025 nei Big-5 campionati europei: 91%, al pari del Monaco (10/11) - min. due gare

    17:50

    L'Atalanta sbanca Torino

    La Dea è rimasta imbattuta nelle ultime sette gare all'Allianz Stadium in campionato (2V, 5N), solo contro il Torino (nove tra il 1973 e il 1980) i bianconeri hanno registrato una striscia più lunga senza successi casalinghi in Serie A. In più, dopo il 4-0 dello scorso 9 marzo, la Dea potrebbe vincere due trasferte di fila contro la Juventus solo per la seconda volta in Serie A, dopo il periodo tra gennaio e ottobre 1989 con Emiliano Mondonico allenatore

    17:40

    Tudor e la secca risposta a Rocchi sugli arbitri: "Mi hanno comunicato queste robe e io..."

    Dopo il pareggio contro il Verona, torna in campo la Juventus. Nella quinta giornata di Serie A, i bianconeri ospitano all'Allianz Stadium l'Atalanta di Juric. Un rapporto importante tra i due allenatori, come raccontato da Tudor nella conferenza stampa della vigilia: "È un mio amico, un ragazzo con dei valori. Ha un modo di allenare fantastico, un po' sottovalutato. Ha sempre fatto cose straordinarie e sottovalutate. Domani sarà una partita tra due squadre di primissimo livello"...

    LEGGI LE PAROLE COMPLETE

    17:35

    Chiellini: "Vlahovic non si muove dalla Juve"

    Il big match a Torino e domani a Milano: "La Juve prima in classifica? Guardo solo i 90' di oggi, ci siao allenati bene e abbiamo recuperato, sarà una settimana impegnativa. Oggi contro la Dea dovremmo fare una bella prova, negli ultimi anni non siamo mai riusciti a vincere, speriamo di portare a casa una bella partita e il risultato. Koop? È un mediano, con l'Inter ha giocato diversamente ma la speranza è di trovare movimento con i suoi inserimenti, visto che l'Atalanta gioca a uomo. Ha bisogno di fiducia. Da dirigente come si gestisce il caso Vlahovic? Semplice sarà un giocatore della Juve fino al 30 giungo 2026 e quello che leggiamo è surreale. Lui non si muove, è un giocatore importante sia quando parte titolare e sia quando entra dalla panchina. Speriamo oggi giochi bene, sia decisivo, lui si sta allenando bene"

    LEGGI QUI TUTTE LE PAROLE

    17:30

    Openda: "La mia prima esultanza con la Juve..."

    "Cosa voglio dimostrare a Tudor? Sicuramente abbiamo tantissimi giocatori forti in avanti, ma lavoriamo tutti per dare il massimo. Non mi interessa la prestazione personale, ma voglio dare una mano a tutta la squadra. Oggi sarà ancora più importante questo aspetto, difendere bene e non concedere opportunità e gol all'Atalanta, perchè nelle prime partite abbiamo concesso un po' troppo. La mia prima esultanza con la Juve? Mi auguro che potrete vederla oggi"

    17:24

    Juve, tabù Dea

    La Juventus non batte in casa l'Atalanta dalla stagione 2017/18 (2-0 con le reti di Higuain e Matuidi), poi sono arrivati cinque pareggi e due sconfitte negli ultimi sette scontri

    17:15

    L'Atalanta sfoggia la terza maglia

    I nerazzurri oggi scendono in campo con la terza divisa, una maglia che nel suo motivo ondulato "richiama i capelli fluenti della ninfa Atalanta" mentre "tre linee diagonali attraversano lo sfondo arancione brillante, simbolo dell’energia e dello spirito dei tifosi atalantini"

    17:05

    Juve, CdA e nuovi conti: scatta il bond da 150 milioni

    Il bilancio 2024-2025 della Juventus, pubblicato ieri, presenta una perdita netta di 58 milioni che rappresenta un miglioramento rispetto al “rosso” di 199,2 dell’anno precedente, sebbene comporti ancora una chiamata degli azionisti a ricapitalizzare la società. Grazie al ritorno in Champions e al Mondiale per club (da cui sono arrivati, rispettivamente, 75 e 27 milioni) e al player trading che ne ha prodotti 110 (contro i 34 dell’anno precedente) i ricavi complessivi sono tornati sopra i 500 milioni: esattamente 529, superando di 135 il 2023-2024 e anche l’ultima stagione con la Champions, cioè il 2022-2023, quando i ricavi arrivarono a 507,6...

    LEGGI LA NEWS COMPLETA

    17:01

    Atalanta, gli 11 titolari contro la Juve

    ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Ahanor; Bellanova, de Roon, Pasalic, Zappacosta; Samardzic, Sulemana; Krstovic.
    A disposizione: Rossi, Sportiello, Bernasconi, Obrić, Brescianini, Musah, Éderson, Lookman, De Ketelaere, Maldini
    Allenatore: Juric

     

    16:58

    Juventus, la formazione ufficiale

    JUVENTUS (3-4-3): Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, Koopmeiners, K. Thuram, Cambiaso; Adzic, Openda, Yldiz.
    A disposizione: Perin, Pinsoglio, Cabal, João Mário, Rugani, Kostić, Locatelli, McKennie, David, Vlahović, Zhegrova
    Allenatore: Tudor

    16:55

    Vlahovic e il rendimento

    Nelle due partite in cui è partito titolare in questa stagione con la Juventus tra tutte le competizioni (escluso il Mondiale per club), Dusan Vlahovic non ha né segnato né fornito assist, mentre nelle tre gare in cui è subentrato ha preso parte a cinque gol (quattro reti e un assist). Il serbo ha segnato cinque gol contro l'Atalanta in campionato, con una rete in media ogni 88 minuti - record per lui di minuti/gol tra le avversarie attualmente presenti in Serie A

    16:45

    Dove vedere Juve-Atalanta in tv? Dazn o Sky, orario

    Juve-Atalanta sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN. L'app di DAZN è disponibile su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

    Allianz Stadium di Torino (Piemonte)

     

    © RIPRODUZIONE RISERVATA

    Juventus-Atalanta