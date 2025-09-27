Juve, come sta Bremer: fuori per infortunio durante la partita con l'Atalanta. Le condizioni

Brutte notizie in casa Juventus : durante il secondo tempo della partita contro l'Atalanta , Bremer è stato costretto a uscire per un infortunio. Il difensore brasiliano intorno al 70' ha chiesto il cambio a Igor Tudor e al 75' è entrato al suo posto Cabal , autore poi del gol del pareggio. Bremer è comunque rimasto in panchina con i compagni per seguire il finale della partita.

Juve, infortunio per Bremer durante la partita contro l'Atalanta

Il brasiliano è reduce da un lunghissimo stop: ha saltato quasi tutta la scorsa stagione per la rottura del crociato. Era tornato a disposizione di Tudor per il Mondiale per Club ma è stato lasciato a riposo per farlo tornare nel migliore dei modi per l'inizio di questa stagione. Bremer ha dato fin da subito ottimi segnali con grandi prestazioni, poi è rimasto a riposo nella scorsa sfida di campionato contro il Verona. Torna titolare allo Stadium, ma non riesce a concludere la partita. Nelle prossime ore si sottoporrà agli esami per capire la natura e l'entità dell'infortunio. Tudor ha commentato così l'infortunio di Bremer nel post partita: "Per lui era dura questa partita, ha speso tanto, vediamo. Per me non è niente di grave"