Juve, nuovo infortunio per Cabal: il comunicato sulle sue condizioni

Il terzino è stato costretto al cambio nel corso della partita di Champions League contro il Villarreal
2 min
Juventus

Juventus

Tutte le notizie sulla squadra

Juan Cabal è stato costretto alla sostituzione nel corso del primo tempo della partita pareggiata dalla Juventus contro il Villarreal nella seconda giornata di Champions League. Il terzino, che ha saltato la quasi totalità della scorsa stagione a causa di un problema al ginocchio, si è sottoposto in giornata agli esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di medio grado del bicipite femorale della coscia destra.

Il comunicato della Juventus su Cabal

Il club bianconero ha pubblicato un comunicato sulle condizioni di Cabal: "Juan Cabal, uscito durante il primo tempo della partita di Champions League di mercoledì sera contro il Villareal, questa mattina è stato sottoposto presso il J|medical ad accertamenti diagnostici. Gli esami hanno evidenziato una lesione di medio grado del bicipite femorale della coscia destra. Tra 2 settimane sarà sottoposto a nuovi esami per definire con precisione i tempi di recupero". Le condizioni del giocatore saranno così valutate nuovamente dopo la sosta per le nazionali.
 

 

 

