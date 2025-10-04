Juve, Tudor e la battuta su Modric: "Speriamo che faccia cag***"  

"Certo, manca la vittoria, ma voglio sempre analizzare la prestazione: contro Villarreal e Atalanta abbiamo fatto due grandi partite, meritavamo di vincere. Ho visto la squadra in crescita, che pedala, che ha voglia ". Così Igor Tudor in conferenza stampa ha parlato del momento che sta vivendo la Juventus , alla vigilia della sfida contro il Milan dell'ex Allegri : "Giochiamo contro una squadra forte con un grande allenatore. Vogliamo fare bene ".

Tudor: "Ho visto bene la squadra". Su Bremer e Thuram: "Vediamo oggi"

"Noi non possiamo avere più identità di questa, perchè sono mesi che giochiamo così" così parla Tudor riguardo l'identità della squadra. L'allenatore, però, non sente la pressione: "A me dei numeri mi interessa zero, mi preoccupa tutto e niente. Ho visto molto bene la squadra in queste ultime due partite. A volte si vince anche con il cuore e con la voglia, voglio vedere tutto in allenamento e in partita, a volte lo vedo, altre no". Per quanto riguarda la partita, incognita sulle condizioni di Bremer e Thuram: "Vediamo oggi, non posso dire niente", mentre per quanto riguarda gli attaccanti: "Lavoro con loro a livello psicologico, poi le scelte dipendono dalla partita". Circa la sfida dell'Allianz, contro il Milan reduce dalla vittoria contro il Napoli, Tudor ha proseguito: "Penso che si possa fare una bella gara". A centrocampo tra i rossoneri ci sarà Modric, che l'allenatore bianconeo ha elogiato, facendo anche una battuta: "Con lui ho giocato in nazionale. Ha fatto la storia del nostro popolo, nessuno sarà mai così. Sono orgoglioso di lui. Speriamo che domani faccia cag***".