Juve, lesione del menisco per Bremer: si opererà nelle prossime ore

Il difensore dei bianconeri non era stato convocato contro il Milan ed è stato sottoposto a consulto medico a Lione: il responso
2 min
Juventus

Juventus

Tutte le notizie sulla squadra

Gleison Bremer dovrà sottoporsi a un nuovo intervento chirurgico: il difensore brasiliano, che non era stato convocato in occasione di Juve-Milan, venendo sostituito da Rugani, ha riportato una lesione del menisco mediale del ginocchio sinistro. Ad annunciarlo è il club bianconero attraverso un comunicato ufficiale.

Infortunio Bremer, necessario l'intervento chirurgico

Il comunicato della Juve: "Questa mattina, a Lione, Gleison Bremer è stato sottoposto a consulto medico dal dott. Sonnery – Cottet, che ha riscontrato una lesione del menisco mediale del ginocchio sinistro. Nelle prossime ore il giocatore sarà sottoposto a intervento di meniscectomia artroscopica selettiva".

Da Lipsia-Juve al nuovo infortunio un anno dopo: il calvario sportivo di Bremer 

Una pessima notizia per la Juve e Igor Tudor. Bremer aveva iniziato alla grande la stagione: 4 presenze in campionato, impreziosite da 2 assist; titolare al debutto stagionale in Champions League contro il Borussia Dortmund. Sembrava la fine di un calvario sportivo iniziato nella scorsa stagione quando, proprio in Champions League, in trasferta contro il Lipsia, l'ex centrale del Torino si era rotto il legamento crociato dello stesso ginocchio vedendosi costretto a uno stop di 266 giorni con 45 partite saltate tra il 3 ottobre 2024 e lo scorso 25 giugno. Ma è necessario un nuovo stop forzato.

 

 

