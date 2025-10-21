Tudor out: perché parlarne è ridicolo

Sono bastati due soli mesi per arrivare a #Tudorout che è una roba ridicola. Oggi si parla di Spalletti, Mancini, Palladino, addirittura del ritorno di Motta. Non c'è una logica, né un progetto: i quattro nomi fatti sono espressione di altrettanti modi diversi di fare calcio.

Quando prendi Zhegrova e Openda mai richiesti dall'allenatore, hai una difesa approssimativa, recuperi Rugani, rinunci a Gatti, cementifichi la posizione di Locatelli, ti ritrovi sempre alle prese con il caso Vlahovic e a ottobre insegui un ds, uscire dallo stato confusionale che interessa tutti, non solo Tudor, è un'autentica impresa.

Dal profilo Instagram di Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport-Stadio.