Tudor out: perché parlarne è ridicolo

Leggi il commento del direttore del Corriere dello Sport-Stadio sulle difficoltà della Juventus
Ivan Zazzaroni
1 min
Sono bastati due soli mesi per arrivare a #Tudorout che è una roba ridicola. Oggi si parla di Spalletti, Mancini, Palladino, addirittura del ritorno di Motta. Non c'è una logica, né un progetto: i quattro nomi fatti sono espressione di altrettanti modi diversi di fare calcio.
Quando prendi Zhegrova e Openda mai richiesti dall'allenatore, hai una difesa approssimativa, recuperi Rugani, rinunci a Gatti, cementifichi la posizione di Locatelli, ti ritrovi sempre alle prese con il caso Vlahovic e a ottobre insegui un ds, uscire dallo stato confusionale che interessa tutti, non solo Tudor, è un'autentica impresa.
Dal profilo Instagram di Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport-Stadio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

