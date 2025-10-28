Corriere dello Sport.it
martedì 28 ottobre 2025
Totti e la battuta a Spalletti che fa ridere tutti: "Tu fai l'allenatore, io il magazziniere"

L'ex capitano giallorosso ha scherzato con l'allenatore, prossimo alla Juventus: " Non mi chiamafare a fare il secondo"
2 min
Juventus

Juventus

Tutte le notizie sulla squadra

Luciano Spalletti alla Juventus: manca sempre meno. L'ex commissario tecnico della Nazionale è il candidato numero uno per sedersi sulla panchina bianconera. Nel pomeriggio è previsto un incontro con il direttore generale Comolli ma prima, in mattinata, Spalletti ha presenziato a Milano a un evento di Amaro Montenegro assieme a Francesco Totti. "Tu sei l'allenatore e io... il maganizziniere". Questa la battuta dell'ex capitano della Roma che ha fatto ridere tutti i presenti.

Totti: "Non mi chiamare, non faccio il secondo"

"Il secondo non lo faccio, non mi chiamare". Francesco Totti si è rivolto così a Luciano Spalletti a margine dell'evento di Amaro Montenegro, ovviamente, tante le attenzioni nei confronti dell'allenatore, primo sulla lista del club bianconero. Totti, prima della battuta, aveva detto la sua sul possibile ingaggio: "Da quello che si vocifera è uno dei candidati e penso che la Juve farebbe un grande acquisto se lo dovesse prendere. Ovunque andava ha fatto bene". 

