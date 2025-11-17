Vlahovic a rischio per la Fiorentina: nessuna lesione, ma la Juve lo monitora

Sospiro di sollievo in casa Juventus. Gli esami ai quali si è sottoposto presso il J Medical Dusan Vlahovic non hanno evidenziato alcuna lesione muscolare. Confermata la diagnosi iniziale. Per l'attaccante serbo il fastidio ha rappresentato solamente un sovraccarico all'adduttore. L'obiettivo dello staff medico bianconero è quello di recuperare il giocatore per la sfida contro la Fiorentina di sabato.