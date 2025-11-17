Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
lunedì 17 novembre 2025
Corriere dello Sport.it
Vlahovic a rischio per la Fiorentina: nessuna lesione, ma la Juve lo monitora

L'attaccante serbo sarà l'osservato speciale nei prossimi giorni. Per lui un sovraccarico muscolare
TagsjuveSpallettivlahovic
Sospiro di sollievo in casa Juventus. Gli esami ai quali si è sottoposto presso il J Medical Dusan Vlahovic non hanno evidenziato alcuna lesione muscolare. Confermata la diagnosi iniziale. Per l'attaccante serbo il fastidio ha rappresentato solamente un sovraccarico all'adduttore. L'obiettivo dello staff medico bianconero è quello di recuperare il giocatore per la sfida contro la Fiorentina di sabato.

Sovraccarico muscolare per Vlahovic. A rischio per la Fiorentina

L'osservato speciale. Questo sarà Dusan Vlahovic nei prossimi giorni. Lo staff medico valuterà attentamente lo stato atletico dell'attaccante, subtio nel corso della partita della Serbia contro l'Inghilterra. Luciano Spalletti così valuterà se rischiare il giocatore già nella gara da ex di sabato del Franchi contro la Fiorentina, oppure schierarlo per la partita di martedì 25 novembre in Champions League, nella temibile trasferta contro il Bodo Glimt.

Tutte le news di Juventus

