Chiellini carica la Juve: "Scudetto, perché no?". E sul rinnovo di Yildiz...
"Se penso allo Scudetto? Perché no?". Così Giorgio Chiellini, director of football strategy della Juve, durante il Social Football Summit in corso all'Allianz Stadium di Torino. Dopo il cambio in panchina con l'arrivo di Spalletti, il club bianconero si prepara a ripartire e guarda già al futuro. E per l'ex difensore, questo campionato può ancora riservare sorprese.
Chiellini sul futuro e lo Scudetto: "È ancora tutto in ballo"
"Ci aspettano mesi difficili e stimolanti, ma potremo trovare una luce più grande di quella che immaginiamo oggi. Questo gruppo ha dei valori ed è molto coeso e sano, non va redarguito o controllato. Dobbiamo continuare a lavorare insieme con l'obiettivo finale che è tornare alla normalità di vincere, far sì che non sia più una cosa straordinaria. Ci vuole tempo e non è facile, altrimenti vincerebbero tutti. Ma io credo che qui abbiamo tutte le qualità umane oltre che tecniche per poterlo fare. Per quanto mi riguarda è un onere e un onore esser stato qui da calciatore e poi anche dopo. Scudetto? Guardo la classifica e penso 'Perché no?'. Siamo a novembre, soltanto ad un terzo di campionato. È ancora tutto in ballo, siamo tante squadre molto vicine e c'è molto equilibrio. Nessuno è riuscito a prendere la via per fuggire in solitaria".
Chiellini su Yildiz: "Serve calma, ci manca un ultimo pezzo"
Altro tema trattato da Chiellini è quello del rinnovo di Yildiz: "Ci vuole calma e tempo, ma c'è la volontà di tutti di farlo. Con equilibrio e tranquillità si fa tutto. Ci manca un ultimo pezzo dell'organigramma, il direttore sportivo, quando arriverà poi avremo una struttura con Comolli a capo della società e della parte sportiva. Poi ci sarò io, il direttore sportivo e Modesto che è il direttore tecnico. Questo è il gruppo che prenderà le decisioni”.