Chiellini carica la Juve: "Scudetto, perché no?". E sul rinnovo di Yildiz...

Chiellini sul futuro e lo Scudetto: "È ancora tutto in ballo"

"Ci aspettano mesi difficili e stimolanti, ma potremo trovare una luce più grande di quella che immaginiamo oggi. Questo gruppo ha dei valori ed è molto coeso e sano, non va redarguito o controllato. Dobbiamo continuare a lavorare insieme con l'obiettivo finale che è tornare alla normalità di vincere, far sì che non sia più una cosa straordinaria. Ci vuole tempo e non è facile, altrimenti vincerebbero tutti. Ma io credo che qui abbiamo tutte le qualità umane oltre che tecniche per poterlo fare. Per quanto mi riguarda è un onere e un onore esser stato qui da calciatore e poi anche dopo. Scudetto? Guardo la classifica e penso 'Perché no?'. Siamo a novembre, soltanto ad un terzo di campionato. È ancora tutto in ballo, siamo tante squadre molto vicine e c'è molto equilibrio. Nessuno è riuscito a prendere la via per fuggire in solitaria".

Chiellini su Yildiz: "Serve calma, ci manca un ultimo pezzo"

Altro tema trattato da Chiellini è quello del rinnovo di Yildiz: "Ci vuole calma e tempo, ma c'è la volontà di tutti di farlo. Con equilibrio e tranquillità si fa tutto. Ci manca un ultimo pezzo dell'organigramma, il direttore sportivo, quando arriverà poi avremo una struttura con Comolli a capo della società e della parte sportiva. Poi ci sarò io, il direttore sportivo e Modesto che è il direttore tecnico. Questo è il gruppo che prenderà le decisioni”.