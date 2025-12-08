Corriere dello Sport.it
Ezio Greggio asfalta la Juve: "Incapaci, hanno preso soltanto bidoni". E su Spalletti...

Il conduttore tv, celebre tifoso bianconero, scrive un lungo post sui social dopo la dura sconfitta contro il Napoli: "Non si può giocare un campionato così"
3 min
Una sconfitta difficile da digerire per la Juve di Spalletti, ko per 2-1 contro il Napoli al Maradona. La prestazione dei bianconeri è finita sotto il duro giudizio dei tifosi e anche dei suoi ex come Tacconi, che ha definito la squadra confusa e surclassata dagli azzurri. Tra le tante critiche, c'è anche quella di tifosi celebri come Ezio Greggio, noto tifoso bianconero che ha scelto i social per sfogarsi sulla partita vista al Maradona. 

Ezio Greggio durissimo sulla Juve: "Incapaci e inesperti"

Il conduttore e celebre voce di Striscia la Notizia ha scritto un lungo post sui social, diventato presto virale tra i tifosi bianconeri: "Io vorrei sapere se la proprietà si rende conto che ha messo in punti chiave dirigenziali della società, degli incapaci e inesperti che hanno comprato dei bidoni come Openda, David, Cabal e altre mezze tacche che non sono degne di stare manco in panchina. Abbiamo ancora Kostic...". Ezio Greggio, però, scagiona dalla sua analisi il tecnico Spalletti: "Deve fare cambi e si ritrova gente che corre in giro per il campo, che non ha i fondamentali, che butta via la palla e ci fa pure prendere goal. Giocatori (si fa per dire) che non solo non sono degni della Juve ma neanche delle squadre ultime in classifica della serie A. Sono anni che ci ritroviamo in campo acquisti di bidoni di tutti i tipi che han fatto fare affari solo a chi se ne è liberato. E forse non solo a loro, ma non alla Juve. Il povero Spalletti è un grande allenatore ma non può giocare un campionato, anzi 3,  non solo senza qualche fuoriclasse da Juve, ma al massimo con 7 o 8 buoni giocatori mentre gliene servirebbero almeno 22".

Ezio Greggio sul futuro: "Fino alla fine, ma..."

Il post del conduttore tv si chiude con una nota malinconica sul futuro: "Quella di oggi, per me da juventino malato come sono io e come lo sono tutti i nostri tifosi, non è più la “Juventus” né nei dirigenti né nella maggior parte dei giocatori. Anche stasera Giovanni e Umberto non riposeranno in pace. Forza Juve e fino alla fine… ma ci siamo vicino".

© RIPRODUZIONE RISERVATA

