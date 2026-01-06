Spalletti, risposta nervosa sul rigore di David: "C'è gente che tifa Roma e Milan che ti dice..."

Protagonista ai microfoni di DAZN nel pre partita di Sassuolo-Juve , Luciano Spalletti è tornato subito a parlare del rigore sbagliato da Jonathan David e del rigorista designato dai bianconeri sia con il Lecce sia questa sera a Reggio Emilia. La risposta del tecnico , evidentemente condizionata da ciò che si è detto e scritto nel day after della sfida dello Stadium, non lascia spazio a particolari interpretazioni.

Spalletti, risposta nervosa sul rigore di David: "C'è gente che tifa Milan e Roma..."

Così Luciano Spalletti nel pre gara di Sassuolo-Juve, a pochi giorni dal rigore fallito da Jonathan David: "Il rigorista? Non bisogna dare retta a chi si filma e dice che il rigore lo devo decidere io. Noi decidiamo il rigorista nello spogliatoio e domenica sul foglio c’erano i nomi di Locatelli e Yildiz. Poi hanno una testa e una personalità e non si può togliere il pallone di mano a qualcuno, perché David è un centravanti che può calciare un rigore. C’è gente che ci dice cosa fare e non ha mai provato quei momenti in campo, gente che tifa Milan o Roma, lo fanno per creare confusione".