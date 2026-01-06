Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
martedì 6 gennaio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Spalletti, risposta nervosa sul rigore di David: "C'è gente che tifa Roma e Milan che ti dice..."

A pochi minuti dal fischio d'inizio del match con il Sassuolo, il tecnico della Juve ha risposto così alla domanda di Emanuele Giaccherini
2 min
TagsSpallettiDavidSassuolo-Juve
Juventus

Juventus

Tutte le notizie sulla squadra

Protagonista ai microfoni di DAZN nel pre partita di Sassuolo-Juve, Luciano Spalletti è tornato subito a parlare del rigore sbagliato da Jonathan David e del rigorista designato dai bianconeri sia con il Lecce sia questa sera a Reggio Emilia. La risposta del tecnico, evidentemente condizionata da ciò che si è detto e scritto nel day after della sfida dello Stadium, non lascia spazio a particolari interpretazioni.

Spalletti, risposta nervosa sul rigore di David: "C'è gente che tifa Milan e Roma..."

Così Luciano Spalletti nel pre gara di Sassuolo-Juve, a pochi giorni dal rigore fallito da Jonathan David: "Il rigorista? Non bisogna dare retta a chi si filma e dice che il rigore lo devo decidere io. Noi decidiamo il rigorista nello spogliatoio e domenica sul foglio c’erano i nomi di Locatelli e Yildiz. Poi hanno una testa e una personalità e non si può togliere il pallone di mano a qualcuno, perché David è un centravanti che può calciare un rigore. C’è gente che ci dice cosa fare e non ha mai provato quei momenti in campo, gente che tifa Milan o Roma, lo fanno per creare confusione".

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

Da non perdere

Segui Sassuolo-JuveLe scelte ufficiali di Spalletti

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS