Sassuolo-Juve diretta: segui la sfida di Serie A LIVE

L'Epifania di Serie A si chiude con l'ultimo degli anticipi della 19ª giornata, quello tra Sassuolo e Juventus. Spalletti torna al Mapei dopo Italia-Moldova, quando andò in panchina già certo dell'addio all'azzurro, ma oggi sono i bianconeri ad occupare tutti i suoi pensieri, soprattutto dopo il mezzo passo falso con il Lecce, che ha rallentato la rincorsa alle zone nobili della classifica. Gli emiliani del grande ex Grosso, reduci da due pari, sognano l'impresa, che li proietterebbe momentaneamente in compagnia del Bologna e sopra Atalanta e Lazio. Segui la diretta del match su Il Corriere dello Sport-Stadio.

20:34 Giocatori in campo per il riscaldamento Accolti dall'ormai solito futuristico gioco di luci, i giocatori hanno fatto il loro ingresso in campo. Confermate, almento nelle intenzioni, formazioni e strategie dei due tecnici. 20:31 L'analisi delle formazioni di Spalletti e Grosso Spalletti fronteggia gli stop di Conçeicao e Kelly, spostando di nuovo Koopmeiners in difesa e rilanciando a centrocampo Miretti. Grosso inserisce Koné nel trio di metà campo e Iannoni al posto di Fadera.

20:24 Spalletti su Chiesa: "Mi state dando una notizia" Parlando di calciomercato, Spalletti commenta così la notizia dell'interessamento della Juventus su Chiesa: "Mi state dando voi questa notizia, perché una riunione vera e propria sul mercato ancora non l'abbiamo fatta. Mi fa piacere che me lo diciate voi, ma effettivamente per me è solo qualcosa di cui si è parlato". 20:21 Spalletti: "Il rigore di David? Io avevo deciso ma è tutto apposto" A pochi minuti dall'inizio del match con il Sassuolo, Spalletti torna sul rigore sbagliato da David contro il Lecce: "Decido sempre io chi calcia i rigori e nell'ultimo caso erano Yldiz e Locatelli, ma in campo accadono cose che chi commenta non può capire, quindi benissimo che i ragazzi abbiano scelto così. In certi momenti bisognerebbe trovarsi lì sul campo prima di giudicare". 20:17 Carnevali: "Muharemovic molto caro... Oggi match spartiacque anche per il mercato" Intercettato dai microfoni di Dazn, Carnevali analizza il momento del Sassuolo, anche in chiave mercato: "Quello con la Juve è un match spartiacque, che potrebbe determinare le nostre ambizioni anche in termini di mercato. Muharemovic? È molto caro al momento...". 19:51 Gli undici scelti da Grosso Sassuolo (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Iannoni, Matic, Thorstvedt; Kone, Pinamonti, Lauriente. All.: Grosso 19:49 La formazione ufficiale di Spalletti Juve (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Koopmeiners; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Miretti, Yildiz; David. All.: Spalletti 19:45 Sassuolo-Juve, Spalletti torna al Mapei Ultimo anticipo dell'Epifania, Sassuolo-Juventus chiude la prima tranche della 19ª giornata di campionato: Spalletti torna per la prima volta al Mapei, dopo l'ultima panchina azzurra. Mapei Stadium - Reggio Emilia

